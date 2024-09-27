石破茂接將任日本首相 日股、日元下一步怎麼走？

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-27 16:41

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石破茂贏得選舉消息一出，原本走跌的日元戲劇性拉漲 1.3% 至 142.96。儘管日本央行獨立於政府，但貨幣政策面臨政治壓力的猜測，導致貨幣交易員押注選舉結果。

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另一方面，日本 10 年公債期貨下跌，預示殖利率上升的前景。截至東京下午 4:13，芝加哥商品交易所日經 225 指數合約跌至 38,570.00。而周五日經指數收在 39,829.56 點。

67 歲的石破茂曾擔任防衛大臣等多個高級職務，他支持日本央行逐步升息的計劃。他在決選中擊敗了對手提倡貨幣寬鬆政策的高市早苗，她最近曾表示「現在升息是愚蠢的」。選舉結果公佈前，高市將獲勝的猜測導致日元下跌。

以下是分析師與策略師的看法：

Ortus Advisors 策略師 Andrew Jackson：日元走勢反映了市場對高市早苗獲勝的準備，「然而，日元飆升體現了市場對石破茂贏得決選的消息反應強烈」。

隨著自民黨選舉的結束，市場現在將焦點轉向美國和日本之間縮小的利差。儘管石破茂更支持日本央行的正常化政策，但行長植田和男先前強調，日本央行並不急於升息。交易員還不確定聯準會下一步行動的速度和規模。

Saxo Markets 全球市場策略師 Charu Chanana：「這使得日元重新成為收益率差異遊戲。」他進一步說，日元還有上漲的空間，但步伐將取決於美國聯準會的降息週期。此外，日本的國防股可能成為人們關注的焦點，因為石破茂呼籲建立「亞洲北約」。

Lombard Odier 資深宏觀策略師 Homin Lee：石破茂的勝利對市場來說是一個小小的驚喜，因為高市早苗的聲勢在決選前相當強勁。這可能反映了自民黨中許多人的計算，即考慮到過去幾年人們對日元圓疲軟的普遍不滿。

石破茂領導下新內閣將廣泛支持日本央行漸進的正常化政策，這將在未來幾個月內推高日元。我們維持預測日本央行 12 月將再次升息 25 個基點，日元兌美元將在 12 個月內進一步升值至 135。

瑞穗證券首席信貸策略師 Hidetoshi Ohashi：短期內市場可能會出現波動。