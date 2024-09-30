日股為何急挫近5%？分析師估一路走弱到「這時」

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-30 16:54

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日本股市周一 (30 日) 重挫近 5%，反映市場對準首相石破茂的經濟政策存在憂慮，分析師認為，在石破茂立場更明確時之前，日股會持續偏弱震盪，直到 10 月國會大選之前。

日本股市這波拋售潮很大的主因來自於，市場早先押注幣政策鴿派的高市早勝選，石破茂意外的出線，殺得投資人措手不及，但當時股市與債市已收盤，因此賣壓在周一湧現。

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日本股市似乎不太歡迎石破茂，原因是他的鷹派立場鮮明，在過他去 10 年多次批評日本央行的寬鬆政策，更是「安倍經濟學」的對立者，因此他的執政很可能支持利率上升。

彭博分析師 Mark Cranfield 認為，日股不佳的走勢可能會延續至 10 月大選。石破茂今天表示，將在 10 月 27 日舉行國會大選，接下來要觀察石破茂帶領的政府會如何影響日銀 12 月的會議。

儘管石破茂周日強調，日本央行應繼續實施貨幣寬鬆政策，但從股市走勢來看，市場對於他的態度有一定程度的懷疑。

事實上，石破茂不僅是貨幣緊縮的擁護者，也支持「財政收緊、財政盈餘」對日本財政的三大稅種（消費稅、所得稅、法人稅）存在較為明顯的增稅傾向，也成為股市的阻力。

此外，媒體報導石破茂將欽點加藤勝信出任財務大臣，使其政策立場更顯撲朔迷離。這位日本準財長今年 5 月曾呼籲應繼續推進貨幣政策正常化。

盛寶外匯策略主管 Charu Chanana 說，新內閣的人事變動將為日元增加了不確定性。此外，石破茂支持提高公司稅和投資所得稅，這對股市構成另一道障礙。

東京岡三證券策略師 Rina Oshimo 也認為，由於石破茂一直主張財政整頓和其他措施，日元將迎來升值並對日股形成壓力，本周初股市將難免波動。