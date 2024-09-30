德國9月通膨率降至2%以下 歐洲央行10月降息預期上升

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-30 20:57

‌



德國聯邦統計局 (Destatis) 周一 (30 日) 公布數據顯示，由於能源和商品成本下降，德國 9 月通膨率自 2021 年 2 月以來首次低於歐洲央行 (ECB) 的 2% 目標，替不到三周內再次降息提供強而有力的支撐。

具體來看，歐洲最大經濟體的 9 月調和消費者物價指數 (HICP) 年升 1.8%，低於市場預期的 1.9%，較前值 2.0% 降溫；按月來看下滑 0.1%，略高於前值 - 0.2%。

‌



與此同時，德國 9 月消費者物價指數 (CPI) 年升 1.6%，低於市場預期的 1.7%，前值為 1.9%；按月來看成長 0%，低於預期的 0.1%，不過略高前值 - 0.1%。

分析指出，這些數據也證實稍早德國地區數據的趨勢，不過這些數據包含潛在物價壓力續存的證據，可能會讓更多鷹派決策者對加速鬆綁貨幣政策持謹慎態度。

儘管如此，歐元區整體通膨趨勢溫和，繼法國和西班牙上周五通膨降至 2% 以下後，義大利同日數據顯示 9 月 CPI 年增率降至 0.7%，遠低於前值 1.1%，也低於市場預估的 0.8%。

除此之外，歐元區經濟成長方面出現更多悲觀訊號，讓市場押注 ECB 將於 10 月 17 日第三次下調存款利率，可能性約為 75%。

知情人士透露，德國政府將下調對歐洲最大經濟體的經濟成長預期，目前預估今年德國經濟將完全不會擴張。

歐元區 20 國的通膨數據將於周二 (10/1) 公布，預估將從 8 月的 2.2% 降至 1.8%。但 ECB 預估，由於基數效應，年底前將出現回升，要到 2025 年底才會可持續地回到目標水準。

ECB 總裁拉加德將於稍晚發表談話，這是她首次有機會就上周大幅增加的降息押注發表評論。儘管物價漲勢降溫，但一些央行決策者可能仍不願支持更快的寬鬆政策，因為他們擔心服務業通膨上升，8 月服務業通膨已超過 4%。

德意志銀行經濟學家 Sebastian Becker 說：「今天的數據並不能完全解決通膨問題。」要實現這一目標，核心通膨率也必須顯著下降。到目前為止，這種下降還沒有成為現實。此外，持續的高薪資壓力可能會確保服務業通膨以及核心通膨，可能只會緩慢下降。 」

具體來看，德國 9 月服務業通膨略有放緩，價格繼前一個月上漲 3.9% 後，又上漲 3.8%。

Ifo 研究機構周一表示，越來越少的企業打算提高價格。9 月份價格預期指數從 16.1 點降至 13.8 點，為 2021 年 2 月以來新低。