〈房產〉永慶房屋科技創新、更承擔企業社會責任 贏得〈中時房產獎〉2大獎

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-27 17:15

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永慶房屋再傳獲獎捷報！9 月 26 日在第三屆旺旺中時房產金牌獎的頒獎典禮上，永慶房屋再度抱回 2 項大獎：科技創新傑出獎、社會責任傑出獎，連續三年獲頒「中時房產金牌獎」，是實至名歸的「房仲第一品牌」。

這也是繼永慶在「臺灣服務業大評鑑」拿下「連鎖房仲業金牌」12 連霸、「亞洲最佳企業雇主獎」7 連霸、「IIA 國際創新獎」3 連霸、「亞洲科技卓越獎」2 連霸的重要獎項。

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代表領獎的永慶房屋副總經理黃俊傑表示，我們在科技上的創新應用有目共賭，無論是 i 特助、房仲聯賣平台，都獲頒國際級獎項，也贏得各界好口碑。而在企業社會責任上，為了對抗越來越猖獗的詐騙集團，教導民眾防範不動產詐騙，我們率先響應內政部地政司，全台 1,800 店共同推廣「地籍異動即時通」服務申辦。同時，我們更主動發起、於全台熱烈舉辦中的「防詐公益講座」，落實公私協力宣導不動產防詐意識，所到各地引起在地民眾迴響跟肯定，因為讓他們更有能力守護自家財產安全，自 6 月份舉辦至今，累積已超過 370 場、1.2 萬人參與受惠。

主辦單位旺旺中時集團表示，在科技創新方面，永慶房屋憑藉其先進的數位轉型與智慧化服務，成功提升客戶的購屋體驗；透過大數據分析、AI 智慧看屋及線上虛擬導覽等創新技術，讓買賣雙方的交易過程更加便捷與透明，真正落實在服務品質的提升，值得業界學習與效法。而在社會責任的承擔方面，永慶同樣表現出色，中時集團學者評審特別指出，永慶房屋將社會責任融入企業核心價值，並長期推動具體的公益行動，展現其不僅是商業領域的先驅，亦是社會的正面力量。

誠如永慶房屋董事長孫慶餘始終不變的堅持：房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益嚴格把關。面對台灣詐騙案件數居高不下，如何教導民眾識詐、進而防詐，已經成為刻不容緩的重要議題，因為很多民眾是因為不懂得日新月異的詐騙手法而被騙，並非因為想以小博大、賺取不合理暴利而被騙！

黃俊傑副總經理補充，身為台灣房仲業領導品牌，我們責無旁貸，要擴大宣傳不動產詐騙手法。所以，永慶房屋攜手同樣隸屬永慶房產集團的四大加盟品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋和台慶不動產，並聯合內政部地政司、全台各地警察單位和地政單位，一起組織成一張無形的社會防詐安全網，透過防詐講座宣導不動產詐騙手法，協助申辦「地籍異動即時通」以有效保障民眾財產安全，更重要的是，萬一民眾遇到疑似詐騙，也知道永慶旗下的房仲門市可以提供諮詢和協助。

永慶房屋副總經理黃俊傑表示，堅持為消費者權益嚴格把關，是永慶連續三年獲獎的關鍵。(圖：永慶提供)