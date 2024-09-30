中華電信正式交棒 新任董座簡志誠：導入AI前行
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-30 19:08
中華電信 (2412-TW) 今 (30) 日召開臨時董事會通過董事長及總經理人事案，現任董事長郭水義及總經理林昭陽將卸任，由執行副總經理簡志誠接任董事長，執行副總經理林榮賜接任總經理一職，並於同日辦理交接典禮。簡志誠表示，因應 AI 時代來臨，中華電信將導入 AI，在 AI 領域引領前行。
簡立誠指出，將持續以公司四大豐富資產，包含客戶夥伴、科技平台、基礎網路、組織人才，以及四大核心價值觀，包括誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責來實現公司三大願景。
簡立誠強調，要展開 3 項積極作為 Do the right things Right，以加速願景的實現：包括「精簡 (減)」產品減法與作業簡化、「務實」80/20 法則與資源有效分配，以及「智慧化」系統架構與流程智慧化，讓組織人才更優化、基礎網路更韌性、科技平台更智慧、客戶夥伴更靈活。
此外，且因應 AI 世代的來臨，中華電信除將持續在先進連線包含光纖、低軌衛星、5G/6G、IOWN，以及 GAI 領域、量子科技外、中華團隊將以「中華 AI 啟動未來」為新願景，讓各式智慧新興應用與研發加速發展，在 AI 領域與場域上領航前進。
中華電信提到，新團隊任職後，將落實三大市場經營策略，首先是在個人家庭、企客、國際三事業群，將乘勝追擊、加速拓展、攜手拓點；第二則是在網路、資訊、研發三技術群，將以開放 / 節能 / 全光 / 行固融合網路、強化數據治理、超前佈署新技術；第三，持續關注策略性投資與轉投資的機會，擴大集團艦隊編制。
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