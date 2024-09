中華電信正式交棒 新任董座簡志誠：導入AI前行

‌



簡立誠強調,要展開 3 項積極作為 Do the right things Right,以加速願景的實現:包括「精簡 (減)」產品減法與作業簡化、「務實」80/20 法則與資源有效分配,以及「智慧化」系統架構與流程智慧化,讓組織人才更優化、基礎網路更韌性、科技平台更智慧、客戶夥伴更靈活。