〈台幣〉收升3.7分至31.651元 日元震盪牽動Q4匯市

新台幣今 (30) 日全面處在升值態勢，終場收在 31.651 元，升值 3.7 分，與台股加權指數重挫 598 點脫鉤，統計 9 月以來新台幣升值 0.9%；匯銀人士提醒，儘管聯準會已吹響降息循環號角，但目前日元不確定性高，預料第四季仍將密切牽動台北股匯市的變化。