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台股

〈台幣〉收升3.7分至31.651元 日元震盪牽動Q4匯市

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-30 16:59

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9月以來新台幣升值0.9%。(鉅亨網資料照)

新台幣今 (30) 日全面處在升值態勢，終場收在 31.651 元，升值 3.7 分，與台股加權指數重挫 598 點脫鉤，統計 9 月以來新台幣升值 0.9%；匯銀人士提醒，儘管聯準會已吹響降息循環號角，但目前日元不確定性高，預料第四季仍將密切牽動台北股匯市的變化。

新台幣以 31.63 元、升值 5.8 分開出後，最高來到 31.56 元，升值 1.28 角，終場收在 31.651 元，升值 3.7 分，台北外匯經紀公司成交值 13.17 億美元，全日高低價差 1.1 角。


觀察主要亞幣，升貶互見，日元韓元貶 0.15% 上下，人民幣微貶，星元微升，新台幣則升值 0.12%。

日本眾議員石破茂當選日本自民黨總裁，造成日本部分賣壓湧現，主要是因石破茂主張財政整頓和其他措施，法人分析不排除使日元升值並對日股形成短期壓力。

法人進一步指出，日本自民黨總裁由五度挑戰的石破茂在決選第二輪擊敗高市早苗，成為總裁和當然的日本首相，未來是否調漲最低薪資、利率政策是否改變、以及要不要為國防預算而加稅等，均牽動經濟發展、通膨和日元走勢，須留意，日元若波動太高，仍會造成全球股市震盪。

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