〈電信三雄財報〉中華電信前7月穩坐獲利王 每股賺2.85元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-12 21:28

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電信三雄今 (12) 日公告 7 月營收，中華電信 (2412-TW) 今年前 7 月稅後純益達 221.4 億元，雖然呈現年減，但仍穩坐獲利王，每股純益 2.85 元，高於台灣大 (3045-TW) 的 2.66 元，以及遠傳 (4904-TW) 的 1.96 元。

中華電

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中華電 7 月營收 177.7 億元，月減 1.9%，年增 1.4%； EBITDA 70.2 億元，月減 2%，年減 3.9%；稅後純益 29.3 億元，月減 34.4%，年減 7.1%，每股純益 0.37 元。累計今年 1 至 7 月營收 1268.3 億元，年增 1.3%； EBITDA 506.7 億元，年減 1.7%；稅後純益 221.4 億元，年減 2.5%，每股純益 2.85 元。

中華電信表示，受惠 ICT 業務營收及固網寬頻與行動等核心業務營收成長帶動，7 月營收創近 7 年同期新高，整體營運動能持續向上。此外，MOD 與 Hami Video 轉播巴黎奧運，同步推升整體影視訂閱數突破 300 萬大關。不過 7 月因認列奧運轉播授權費，淨利較去年同期相比下降。

台灣大

台灣大 7 月營收 154.7 億元，月減 7.19%，年增 8.38%； EBITDA 35.1 億元，月減 2.8 %，年增 13.2%；稅後純益 18.4 億元，月增 62.8%，年增 65.8%，每股純益 0.61 元。累計今年 1 至 7 月營收 1114.9 億元，年增 11%；EBITDA 246.9 億元，年增 20%；稅後純益 80.4 億元，年增 19%，每股純益 2.66 元。

台灣大財務長張家麒表示，由於業外股利收入挹注，帶動 7 月稅後純益表現，累計前 7 個月稅後純益也突破 80 億元大關。雖然每股純益受到股本增加的影響，仍創下 5 年新高。

遠傳

遠傳 7 月營收 78.95 億元，月減 7.43%，年增 9.8%； EBITDA 29.96 億元，月減 0.5%，年增 12.7%；稅後純益 10.3 億元，月減 7.4%，年增 8.5%，每股純益 0.29 元。累計今年 1 至 7 月營收 586.11 億元，年增 14.5%；EBITDA 208.24 億元，年增 12.5%；稅後純益 70.59 億元，年增 9.1%，每股純益 1.96 元。