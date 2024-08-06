中華電信Q2營收寫6年以來同期新高 EPS 1.27元
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-06 16:44
中華電信 (2412-TW) 今 (6) 日公告第二季財報，營收達 541.2 億元，創下 6 年以來同期新高，每股純益 1.27 元。中華電信指出，由於行動服務營收市占提升、行動月租型 ARPU 優於同業，加上固網寬頻 300Mbps 以上速度用戶增加，推升第二季營收表現。
中華電信第二季營收 541.2 億元，年增 1.2%；營業淨利 119.3 億元，年減 2.7%；EBITDA 218.1 億元，年減 1.7%；稅後純益 98.2 億元，年減 1.0%，每股純益 1.27 元。中華電信表示，包含營業淨利、EBITDA、稅後純益及每股純益皆超越財測目標。
中華電信提到，第二季個人與家庭事業群營收走揚，主因行動服務營收因客戶升級 5G、月租型客戶數增加及固網寬頻服務營收成長而增加；影視平台整體訂閱數方面面，在奧運轉播的第一週即超過 300 萬大關。
此外，企業客戶事業群因去年同期認列大型 ICT 專案收入墊高基期，營收呈現年減，抵銷本季 IDC 及資安服務營收年成長。不過資安服務營收部分則受惠蓬勃商機，連續 10 個季度成長。國際電信事業群第二季受惠海外 ICT 專案需求增加，營收年增達 21.8%。
展望未來，董事長郭水義表示，將持續投入 AI 建設，包含建置 AI Data Center、GPU 雲端算力及 CHT AI 工廠，協助企業及政府客戶完成 AI 數位轉型。此外，持續規劃子公司上市與尋找潛在的併購的機會，子公司中華資安國際與資拓宏宇，皆預計於 2024 下半年登錄興櫃。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 中華電信坐穩營收、獲利雙冠王寶座 5月每股賺0.41元
- 中華電信攜手所羅門 結合雙方優勢推動AI智慧製造升級
- 中華電信擴大5G投資 斥資44億採購行動寬頻設備
- 中華電信攜手和碩 實現新一代AR、VR與AI創新應用
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇