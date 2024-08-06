中華電信Q2營收寫6年以來同期新高 EPS 1.27元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-06 16:44

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中華電信 (2412-TW) 今 (6) 日公告第二季財報，營收達 541.2 億元，創下 6 年以來同期新高，每股純益 1.27 元。中華電信指出，由於行動服務營收市占提升、行動月租型 ARPU 優於同業，加上固網寬頻 300Mbps 以上速度用戶增加，推升第二季營收表現。

中華電信第二季營收 541.2 億元，年增 1.2%；營業淨利 119.3 億元，年減 2.7%；EBITDA 218.1 億元，年減 1.7%；稅後純益 98.2 億元，年減 1.0%，每股純益 1.27 元。中華電信表示，包含營業淨利、EBITDA、稅後純益及每股純益皆超越財測目標。

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中華電信提到，第二季個人與家庭事業群營收走揚，主因行動服務營收因客戶升級 5G、月租型客戶數增加及固網寬頻服務營收成長而增加；影視平台整體訂閱數方面面，在奧運轉播的第一週即超過 300 萬大關。

此外，企業客戶事業群因去年同期認列大型 ICT 專案收入墊高基期，營收呈現年減，抵銷本季 IDC 及資安服務營收年成長。不過資安服務營收部分則受惠蓬勃商機，連續 10 個季度成長。國際電信事業群第二季受惠海外 ICT 專案需求增加，營收年增達 21.8%。