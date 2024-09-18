中華電信招募658名基層新血 起薪逾4.3萬元 增多項福利

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-18 18:26

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中華電信 (2412-TW) 招募新血，明 (19) 日開始公開徵求 658 名基層從業人員職缺，報名至 10 月 18 日截止。中華電信表示，此次徵才分為 6 種職缺，業務類起薪 43195 元，技術類起薪則為 45220 元，另外，今年起提供多項福利吸引人才加入。

中華電信指出，今年除維持 2024 年基層從業人員起薪外，今年開始提供多項福利政策措施，包含定額加薪、留才增給信託獎勵金、放寬晉升條件、調升員工酬勞分派比率及發放一次性獎金。

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此外，今年 7 月 1 日開始提高生育補助，從每胎 2 萬元提高到 8 萬元、提高產假從原本的 42 日工作天，調增至 13 周日曆天。此外，原發放伙食津貼 2400 元，將自 2025 年 1 月 1 日起調高為 3000 元。