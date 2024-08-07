中華電信發布台灣首家電信業TNFD報告 領航產業永續共榮

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-07 18:46

‌



中華電信 (2412-TW) 昨 (6) 日宣布，繼 7 月初發布自然相關財務揭露 (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD) 英文版報告書後，昨日再度發布 TNFD 中文版報告書，為台灣首家發行 TNFD 報告書之電信業者，更以中、英文版併行的方式讓國內及國外利害關係人皆能清楚瞭解中華電信面對自然相關風險之評估與因應。

中華電信 TNFD 報告書是參考 2023 年 9 月聯合國 UNGA78 美國紐約氣候週宣告之自然相關財務揭露框架，依循治理、策略、風險與影響管理、指標與目標四大架構進行自然相關揭露。

‌



中華電信表示，因公司營運據點類型多元且數量眾多，為完備 TNFD 揭露報告，與台大、勤業眾信及國際氣候發展智庫團隊，攜手研發出本土化 LEAP 評估程序，開創電信產業先河。

公司首先將為數超過 2 萬座的基地台，分兩階段篩選，完成最優先應予評估的基地台數 (約 250 個)，同時，也建立基地台與機房設施的評估程序，提出對自然重大依賴與影響，做為後續風險與機會評估使用。

在本土化 TNFD-LEAP 評估程序方面，依循在地法規、資料建構評估框架，為 TNFD 評估落實本土化的重要一步，也是國內電信業首創作法。未來將逐年擴大評估據點類型與數量，預期 2030 年前完成所有營運據點評估工作，並推展至上下游價值鏈，建構台灣電信業者最完整的 TNFD 揭露報告。

中華電信響應國際趨勢，積極參與生物多樣性倡議、減少各種毀林活動與推動棲地復育，落實聯合國 「2020 年後全球生物多樣性框架」，以達成 2030 年「扭轉生物多樣性流失」里程碑與 2050 年「人與自然和諧共存願景」。

2023 年領先國內同業，承諾於 2030 年達成生物多樣性的淨正向影響 (Net Positive Impact, NPI) 與實現無淨毀林 (No Net Deforestation, NND) 的目標，積極展現自然生態保育作為。