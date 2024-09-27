〈房產〉9月消費者購屋信心不降反升 台灣房屋：小心限貸令後勁強

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-27 11:25

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中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日發布 9 月的消費者信心指數 (CCI)，其中與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標，9 月調查結果為 106.73 點，較上月增加 0.4 點，連續 49 個月保持在 100 以上的樂觀區間，對於央行第七波打炒房引發的「金龍海嘯」，感受似乎還不深。

但調查結果顯示，9 月指數仍落後今年 7 月的 107 點，顯示消費者信心與高點時相比仍略有動搖。

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台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，2024 年下半年起，受銀行不動產放貸水位偏高影響，買家申貸的難度提高，但資金充裕的消費者，在市場上反而有更大的選擇彈性，且官方將新青安列為放款的優先序位，因此剛性買方的購屋信心仍高，使得指標分數還處於相對高檔。

然而 9 月中下旬的央行第三季理監事會議，祭出更嚴格的打炒房限貸令，為市場投下震撼彈，尤其頭期款不足的首貸族、資金短缺的換屋族，在融資受限的情況下，可能逐漸淡出市場；建商也不排除因購地資金限縮，暫緩推案布局，所以民眾後續對央行第七波打炒房的感受，將會愈來愈明顯，接下來消費者購屋信心，也將隨「金龍海嘯」接近出現波動。

周鶴鳴指出，打炒房政策逐漸發酵，再度激化市場的多空拉鋸戰，後續房市走勢，預估有三大觀察重點。第一是「政策緊縮成效」，本次央行未跟進美國開啟降息循環，加上提高存款準備率，限縮銀行放款彈性，使貸款利率不降反升，因此資金不足的民眾卻步，資金充裕的買家也轉為觀望，影響力道值得持續關注。