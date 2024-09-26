〈房產〉全台1-3季商用不動產成交量達1531億元創2009年來新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-26 18:35

‌



商仲業者仲量聯行今 (26) 日發布統計指出，2024 年第 1-3 季全台整體不動產市場表現活躍，除台北市 A 級辦公室租賃市場成交量體已超越 2023 年全年，資本市場也展現活力：截至 2024 年 9 月 25 日，商業不動產與大型土地成交量合計已達 3225 億元，其中商用不動產累計成交量達 1531 億元，更為 2009 年以來歷年最高。

針對近期市場關注的央行第七波信用管制措施，仲量聯行董事總經理侯文信指出，央行政策調整顯示出監管機構高度關注金融及不動產市場之健康發展，其影響範圍和程度將因不同市場板塊而異。該政策背景為全體銀行不動產貸款成長加速，且截至 8 月底，不動產貸款占總放款比率已達 37.5%，接近歷史高點。此次政策調整旨在針對投資客的融資需求進行控管，優化信用資源的配置，對房市有正面影響。

‌



央行第七波信用管制下，對不動產交易則有不同影響: 商業不動產約六成為企業自用，為基於營運必要之剛性需求，受影響較小；約 3 成為開發商購置資產，預計重新開發，這個部位將面臨較大壓力，規模和頻率預期減緩，仍需視不同區位及市場狀況而定；土地交易方面，開發商占約 74%/. 成交量，作為市場主要承購方，未來在土地購置方面預計將趨於謹慎。

仲量聯行指出，受辦公室升級趨勢、B 級辦公室都更重建等因素推動，2024 年第三季台北市核心商業區 A 級辦公室租賃成交量達到 6825 坪，合計 2024 年 1-3 季累計成交量達 2 萬 4237 坪，已超越去年全年數據。北市核心商業區四大商業區中，受同區租戶升級至 A 級辦公室影響，本季度以其他商業區（主要為松江南京及西區）成交量領先，占比達 39%；信義區則為 34%。

此外，2024 年前三季成交數據亦顯示企業租戶青睞新供給集中之商業區 : 信義區成交量體占比為 45%，其他商業區則為 38%。

台北核心商業區整體空置與淨去化動態，本季度無新增 A 辦供給入市，市場得以穩健消化現有庫存，台北核心商業區 A 辦整體空置率由 7.3% 降至 6.9%。由於空置率只呈微幅下降，導致房東對漲租仍持審慎保守的態度，由租金季度增幅僅為 0.2%。