揚智ASIC新案Q4開始貢獻 明年營收再增1成以上

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-30 00:00

‌



IC 設計業者揚智 (3041-TW) 近年積極轉型，除了專注運營商的機上盒市場，也啟動 ASIC 新業務，藉由自家長期累積的豐富 IP 資料庫開發新客戶，目前已拿下三件 ASIC 專案，其中，NRE 將在今年第四季開始貢獻營運，明年放量生產後將進一步挹注營收。

法人看好，揚智今年第四季在高毛利的委託設計服務 (NRE) 營收進帳下，營運有機會損益兩平，終止連七季虧損，且明年受惠美國降息帶動新興市場開標意願增加，以及 ASIC 業務持續發酵，營收可望再年增 1 成以上。

‌



揚智長期深耕影音多媒體市場，累積大量 IP 資料庫，涵蓋 USB、HDMI、MIPI 與 DDR 四大領域，總 IP 數量達 300 個以上，公司也透過選擇性開發客戶，承接客戶來自影像、聲音、觸控與投影的 ASIC 案件，目前最先進已達 7 奈米，也開放部分 IP 授權給客戶。