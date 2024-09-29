童子賢：AI產品持續創新注入活水 產業今年比去年樂觀

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-29 18:31

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和碩 (4938-TW) 今 (29) 日於台北大巨蛋舉辦家庭日，董事長童子賢擔任開球嘉賓，接受媒體訪問，目前觀察 AI 相關產品持續創新，將有望刺激消費者需求，整體產業比去年樂觀。

童子賢今天出席和碩家庭日活動，接受媒體訪問時提到，從半導體預估的全年產值，原先預估全年產值約 4.8 兆，上修至 5.2 兆，他認為如果不是有需求，半導體產業不會成長。

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童子賢進一步說明，半導體為許多科技產品基礎，可能會提前 1 至 2 個月開始跑，跑了就會到封裝，接著做成成品，成品便會流向系統商，系統商做成系統最後就會流到終端消費者。

童子賢也再次強調，有時候產品推出有它的節奏，不要過於緊張，盯著 1 個月、2 個月或是 3 個月的銷售狀況，產品旺季從 9 月至 11 月皆有可能，甚至遞延至 1 月，認為科技產品是否有創新才是大家須關心的事情。