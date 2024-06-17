揚智宣布創新策略 規劃跨入AI系統晶片設計

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-06-18 15:20

IC 設計業者揚智 (3041-TW) 今 (18) 日宣布一系列重要策略與產品更新，展現公司在多媒體串流市場和 AIoT 領域的發展計劃，包括推出多媒體串流系統級晶片、與智慧電視應用提供商達成策略合作，並規劃跨入 AI 系統晶片設計領域。

揚智推出全球首家多媒體串流系統級晶片，專為蓬勃發展的多媒體串流市場設計，其可接收衛星串流廣播內容，支援高效能 4K 視訊和高速以太網路，具備全球最低功耗，系統開發商可使用此多媒體串流晶片開發各種多媒體串流產品，滿足全球各地多媒體串流消費者的需求，提升使用者影音娛樂體驗。

同時宣布，與智慧電視授權應用提供商 ACCESS NetRange 達成戰略合作，此次合作標誌著多媒體串流行業的一個重要里程碑，將 ACCESS NetRange 的雲端流覽器解決方案整合至揚智的即時操作系統多媒體串流平台，傳統電視將升級為具有視頻點播 (VoD) 功能的智慧多媒體串流平台，為客戶提供更多內容選擇和升級的多媒體串流功能，顯著提升市場競爭優勢。

另外，揚智也與東南亞最大電信運營商旗下的先進晶片技術中心簽訂戰略合作意向書，計畫共同開發 AIoT 系統晶片。雙方將利用當地優質的軟體設計人力，引進 IC 設計產業人才，共同開拓新興的東南亞市場，推動當地數位經濟發展。

總經理陳嘉修指出，揚智在 AI 時代開發具備影音互動及高階音頻與觸控應用的系統級晶片，新產品使用優化過的大語言模型 (LLM)，藉由深度學習 (ML) 的系統算法，搭配多核心可擴展的 NPU 架構，使用符合產業趨勢的開放式架構。

尤其高階產品可涵蓋精密計算、高性能 AI 系統應用，適用於無人機、掃地機器人、離線 GPT 等市場，並可用於工業控制器、家電控制音箱等邊緣 AI 控制應用。低功耗產品將涵蓋人機介面應用，包括 AI 攝影機、人臉辨識器、穿戴設備、個人醫療儀器等，將進一步提升使用者體驗。