揚智新晶片將進入量產 Q4業績估續揚

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-25 17:52

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IC 設計業者揚智 (3041-TW) 今 (25) 日指出，新一代高性價比多媒體影音晶片已通過客戶驗證，即將進入量產階段，今年開始投入的 ASIC 設計業務也已經開始接單，預期第四季業績將持續增長。

揚智表示，今年前 8 月業績表現亮眼，成長近 2 成，主要受益於新產品推出及國際體育賽事帶來的換機需求，加上印度及巴西政府標案啟動了大規模採購，投資在地市場行銷力度顯現效果，隨著 9 月中旬於荷蘭阿姆斯特丹的 IBC (國際廣播產業展) 成功結束，運營商訂單能見度也增加。

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揚智憑藉多年來在全球廣播電視市場的領導地位，深耕家庭多媒體影音市場，鞏固了全球將近一半的衛星廣播影音市占。新推出的超低功耗高整合型晶片，以先進製程設計，配合全新封裝技術，具備領先業界同級產品超低功耗，較業界同級產品減少超過 20% 功耗，受到客戶極大迴響與支持，為環保與可持續發展做出重要貢獻。

揚智新一代整合型晶片同時具備高附加價值的雲端 IPTV 方案，可讓沒有寬頻服務的廣大地區民眾可以同時收看全球的網路影音內容服務，如 YouTube 等，將進一步強化公司在全球付費電視市場的競爭優勢。

此外，揚智也配合運營商推出新一代 AI Home Center 智能家居解決方案，涵蓋智慧家庭娛樂及家庭安防，將重新定義全球智能家居市場，解決方案以公司先進的 4K/8K 音視頻傳輸技術為基礎，包括內建智能神經網路的 SOC，支持 Matter 聯網平台，並能自動學習使用者習慣，進一步提升用戶體驗，並結合網絡安全技術，全面保障用戶隱私和數據安全，提升家人的生活品質。

AI Home Center 作為一個高度集成的智能家居平台，可以幫助用戶輕鬆重塑家庭環境。揚智表示，AI Home Center 將逐漸改變我們的生活方式，通過先進的網絡安全、多媒體功能及設備整合，並配合 AI 模型提供附加服務價值，正重塑 AI 時代的智能家居生活方式。