揚智擬減資4成 彌補7.8億元虧損

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-08 20:41

揚智 (3041-TW) 今 (8) 日召開重訊記者會，決議辦理減資彌補虧損，減資比約 4 成，減資後實收資本額降至 11.7 億元，待股東會決議通過，並呈報主管機關生效後，將另訂減資基準日。

截至去年底為止，揚智待彌補虧損為 16.78 億元，以法定盈餘公積 264 萬元與資本公積 8.95 億元彌補虧損後，還有待彌補虧損金額約 7.8 億元，為改善財務結構，決議辦理減資 7.8 億元，用以彌補前述虧損。

揚智持續強化本業表現，本月宣布推出新一代高清機上盒系統級晶片，瞄準印度、非洲和拉丁美洲市場。全新型號為 F6P 的系統級晶片，配備最新的 S2X 衛星解調器，支援高效視訊編碼 (HEVC) 和以太網路，實現低功耗和卓越的 EMC/ESD 性能。

揚智看好，新晶片可滿足全球各地付費電視營運商的高級安全接收系統 (CAS) 要求，同時借助公司完整的向後相容的軟體開發套件，機上盒 ODM 開發商可以縮短開發時程並輕鬆自訂加值應用程式。

揚智擁有豐富矽智財，IP 自主研發高達 90% 以上，涵蓋邊緣運算、影音處理、高速傳輸、高安加密等多項關鍵技術，正以深耕 30 年技術積累的成果積極布局。豐富的數位與類比 IP，加上平台軟硬整合技術，可提供客戶完整的解決方案。

揚智第一季營收 3.94 億元，因二月出貨天數減少及市場標案遞延效應影響，本季營業損失 1 億元，稅後虧損 1.35 億元，針對第二季，揚智看好，在法國奧運及歐洲盃足球賽即將於六月開賽，帶動市場需求快速成長，搭配新一代高清機上盒系統級晶片新產品的推出，及電視運營商啟動新一代雲端視頻服務的拉貨需求之下，預期業績將可快速回溫。