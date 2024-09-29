美元弱科技股更帶勁！法人：趁Q4布局創新科技 大啖AI供應鏈紅利

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-29 09:20

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聯準會 9 月例會降息 2 碼幅度超乎市場預期，美股走勢轉強，帶動台股續漲，加權指數更一舉站回 9/4 跳空缺口，電子指數已重回月線及季線之上。野村表示，據統計當美元指數偏弱有利於科技股，尤其創新科技投爆發力更勝那指與台股電子指數，Q4 預期台灣 AI 供應鏈受惠程度高，建議逢拉回時佈局大趨勢明確之創新科技標，定期定額長期參與投資。

觀察今年下半年截至 9/20，美元指數 (DXY) 已從 105.87 下滑至 100.63，降息預期壓抑美元走勢，面對降息與美元轉弱，第四季投資人該如何布局？

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00935 野村臺灣創新科技 50ETF 的經理林怡君分析表示，根據統計，美元指數偏弱有利該年度科技相關主題表現。以 NASDAQ 指數為例，當美元指數平盤或下挫時，當 2017、2019、2020、2023 年 DXY 指數表現分別為 - 9.87%、+0.22%、-6.69%、-2.11%，同期的 NASDAQ 指數表現分別為 + 29.73%、+36.73%、+45.05%、+44.70%，平均年度漲幅為 + 39.05% 甚為亮眼。

觀察與美國科技高度連動的台灣電子股，以加權電子指數為例，上述期間平均表現為 + 37.65%，表現與 NASDAQ 屬於伯仲之間。然而，若進一步聚焦創新科技相關族群 00935ETF 追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」，平均表現則來到 + 48.41%，爆發力更勝那指與台股電子指數，顯示創新科技 ETF 成長動能足，後市可期。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，隨著聯準會預防式降息 2 碼，同時年底前可望再降 2~3 碼，從彭博分析師預期來看，美國 3Q24 GDP 仍維持在 2.4%，美國景氣高機率將呈現軟著陸，經濟衰退的情境應該可以避免；短線上也看到成交量、外資都有出現好轉跡象，市場恐慌情緒獲得緩解。考量先前相對較高的股市評價已進行修正，在評價面及籌碼面相對有利，雖然美國總統大選仍存在不確定性，但可以掌握股市震盪下汰弱留強的機會。

張繼文表示，過往經驗較為溫和的利率水準與較低美元水準有利科技股向上動能，獲利展望佳的科技公司往往投注較高資本支出與研發，降息有助降低資金成本，而弱勢美元亦有助於增加美國科技公司產品在國際上的報價競爭力，進而提振公司營收獲利並帶動股價表現。對於與歐美科技股高度連動的台股電子類股，則可望受惠接單成長，加上弱勢美元料使熱錢流往其他投資機會。台股屬於淺碟市場、表現可望更為活潑，尤其是走在浪尖上的創新科技相關標的更值得留意，因為全球對 AI 等創新科技的需求已呈現爆發式成長，且從科技發展或國際情勢的大局來看，AI 等創新科技更已成為美中角力引領的科技較勁新戰場。