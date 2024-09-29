美元弱科技股更帶勁！法人：趁Q4布局創新科技 大啖AI供應鏈紅利
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-29 09:20
聯準會 9 月例會降息 2 碼幅度超乎市場預期，美股走勢轉強，帶動台股續漲，加權指數更一舉站回 9/4 跳空缺口，電子指數已重回月線及季線之上。野村表示，據統計當美元指數偏弱有利於科技股，尤其創新科技投爆發力更勝那指與台股電子指數，Q4 預期台灣 AI 供應鏈受惠程度高，建議逢拉回時佈局大趨勢明確之創新科技標，定期定額長期參與投資。
觀察今年下半年截至 9/20，美元指數 (DXY) 已從 105.87 下滑至 100.63，降息預期壓抑美元走勢，面對降息與美元轉弱，第四季投資人該如何布局？
00935 野村臺灣創新科技 50ETF 的經理林怡君分析表示，根據統計，美元指數偏弱有利該年度科技相關主題表現。以 NASDAQ 指數為例，當美元指數平盤或下挫時，當 2017、2019、2020、2023 年 DXY 指數表現分別為 - 9.87%、+0.22%、-6.69%、-2.11%，同期的 NASDAQ 指數表現分別為 + 29.73%、+36.73%、+45.05%、+44.70%，平均年度漲幅為 + 39.05% 甚為亮眼。
觀察與美國科技高度連動的台灣電子股，以加權電子指數為例，上述期間平均表現為 + 37.65%，表現與 NASDAQ 屬於伯仲之間。然而，若進一步聚焦創新科技相關族群 00935ETF 追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」，平均表現則來到 + 48.41%，爆發力更勝那指與台股電子指數，顯示創新科技 ETF 成長動能足，後市可期。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，隨著聯準會預防式降息 2 碼，同時年底前可望再降 2~3 碼，從彭博分析師預期來看，美國 3Q24 GDP 仍維持在 2.4%，美國景氣高機率將呈現軟著陸，經濟衰退的情境應該可以避免；短線上也看到成交量、外資都有出現好轉跡象，市場恐慌情緒獲得緩解。考量先前相對較高的股市評價已進行修正，在評價面及籌碼面相對有利，雖然美國總統大選仍存在不確定性，但可以掌握股市震盪下汰弱留強的機會。
張繼文表示，過往經驗較為溫和的利率水準與較低美元水準有利科技股向上動能，獲利展望佳的科技公司往往投注較高資本支出與研發，降息有助降低資金成本，而弱勢美元亦有助於增加美國科技公司產品在國際上的報價競爭力，進而提振公司營收獲利並帶動股價表現。對於與歐美科技股高度連動的台股電子類股，則可望受惠接單成長，加上弱勢美元料使熱錢流往其他投資機會。台股屬於淺碟市場、表現可望更為活潑，尤其是走在浪尖上的創新科技相關標的更值得留意，因為全球對 AI 等創新科技的需求已呈現爆發式成長，且從科技發展或國際情勢的大局來看，AI 等創新科技更已成為美中角力引領的科技較勁新戰場。
日前 NVIDIA CEO 黃仁勳出席美國舊金山高盛會議重申 AI 晶片需求強勁，目前供應鏈正努力趕上生產，並透露 Nvidia 正在啟動 Blackwell 晶片量產，預期將在第四季發貨並擴大規模，激勵市場並扭轉投資情緒，而台灣擁有半導體上、中、下游產業鏈具代表性企業，預期台灣 AI 供應鏈受惠程度高，建議逢拉回時佈局大趨勢明確之創新科技標的定期定額長期參與投資。
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