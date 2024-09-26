緯創GB200運算板Q4量產 下半年AI伺服器需求佳

代工大廠緯創 ( 3231-TW ) 受邀參加外資法說會，管理團隊表示，輝達 ( NVDA-US )GB200 運算板將在第四季量產，並在明年第一季放量，同時也持續受惠 AI 伺服器相關業務，下半年 AI 伺服器基板需求良好。

緯創提到，觀察市場下半年對於 AI 伺服器需求良好，也持續受惠中，而 GB200 運算板將在第四季進入量產，並於明年第一季進一步放量。整體而言，今年伺服器需求將優於去年，其中雲端服務供應商客戶需求優於企業級客戶。

‌



緯創先前也提到，AI 伺服器逐月、逐季成長趨勢不變，仍看好今年 AI 伺服器有三位數的成長，且在伺服器帶動下，預期第三季、第四季營收將季對季成長。