施羅德看Q4：台股靠AI供應鏈撐腰 誰當選美國總統都有慶祝行情

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-27 11:16

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台股今 (27) 日續開紅盤連 7 漲，並成功回補 8 月初股災的跳空缺口，施羅德台灣樂活中小基金核心經理人葉獻文表示，七、八月以來，台股震盪加劇，上週美國開啟降息循環，且近期日元升值趨於穩定，雖然 9 月起兩週，美股仍有小幅震盪的跌幅，但那都是降息啟動前，降息後，市場更有信心軟著陸的態勢，看好風險性資產。

以第四季行情來觀察，葉獻文說，11 月是相對的關鍵時點，美國大選結果將可底定，無論哪一位勝出，可望展現慶祝行情，另外，上週美國降息 2 碼後，經過一個多月發酵，屆時亦將可對美國就業，或財政或終端消費的影響，看出相應成果。台股外銷訂單與景氣燈號持續好轉，內資買超未有減弱；中美貿易戰獨厚台灣供應鏈，台灣持續透過 NVIDIA AI 讓供應鏈邁向全世界。

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原先市場認為輝達 (NVDA-US) Blackwell 因設計疑慮不得不遞延上市，但這兩天 NVIDIA 執行長黃仁勳親自闢謠，重申 Blackwell 晶片預計 11 月起開始出貨；「全世界的 AI 動態看 NVIDIA」，葉獻文表示，確實是這樣，隨著輝達（NVIDIA）Blackwell 新平台預計於 2024 年第 4 季出貨，將助益液冷散熱方案的滲透率明顯成長，從 2024 年的 10% 左右至 2025 年將突破 20%。2024 年美國 CSP 業者資本支出成長率由原先 35% 提升至 39%，顯示 AI 投資持續加溫中，目前 2025 年市場預期成長 20%，但調高至 40% 的呼聲頗高。

回到台灣進出口貿易，葉獻文指出：台灣 8 月出口金額 436.4 億美元，年增率由 3.1% 上升至 16.8%，AI 伺服器和雲端運算商機相當熱絡，資通與視聽產品出口金額升至 123.89 億美元，續創歷年單月新高，年增率 71.3%；台灣對美國出口金額持續提升，年增率高達 78.5%，對美出口續創單月新高，主要來自於美國對 AI 零組件的強烈需求。

以第四季台股投資展望來說，葉獻文總結表示，外銷訂單與景氣燈號持續好轉，內資買超金額未有減弱；中美貿易戰獨厚台灣供應鏈，台灣透過 NVIDIA AI 讓供應鏈邁向全世界；美國聯準會啟動預防性降息循環，資金寬鬆，流回新興市場，台幣也會轉向升值，外資轉買超；消費需求方面則有 2025 年邊緣 AI 加速換機需求；持續觀察的因子有，美國總統大選結果對中美關係的影響，還有匯率因素。