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大摩：輝達Blackwell晶片已量產 Q4挹注百億美元營收

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-09-26 16:50

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大摩：輝達Blackwell晶片已量產 Q4挹注百億美元營收。

摩根士丹利 (MS-US) 最新報告稱，輝達 (NVDA-US) Blackwell 晶片已經開始量產，預計今年第四季有望創造 100 億美元營收。

摩根士丹利表示，隨著 Blackwell GPU 進入量產階段，大客戶的需求將為輝達帶來顯著的營收成長動能，而規模較小的客戶，對採 Hopper 架構的 H200 需求也漸增，預計今年第四季 Blackwell 晶片出貨量可望達到 45 萬顆。


報告還指出，輝達仍在解決 GB200 伺服器的一些技術挑戰，但華爾街投資銀行仍認為這些問題是新產品發布的「正常調試過程」一部分。此外，輝達晶片的需求狀況非常健康，這得益於人工智慧專案和小型雲端服務供應商繼續擴大產能的需求。

近日傳聞，美國可能會在 10 月對半導體出口管制政策的審查中實施額外的限制，包括決定禁止輝達 H20 晶片的對華出口。若實施 H20 禁令，輝達在中國可能將會損失高達 120 億美元的收入，對該公司在中國市場的持續性造成巨大打擊。

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