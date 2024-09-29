〈台股風向球〉美大選觀望氣氛籠罩 迎10月行情追隨外資腳步

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-29 11:50

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台股加權指數上周一度衝破 23000 點，合計一周來彈升達 663 點，周線連 3 紅，即將進入第四季，法人認為，光輝 10 月行情因面臨美國總統大選前各種不確定性，應會呈現量縮觀望但緩步爬升的格局，而部分長線買盤將提前進場。

三大法人上周連袂買超，為 5 月下旬來首見，其中，外資大買 1027 億元，創 5 月中旬來單周新高，台股交易員解讀，聯準會確定降息後，外資已開始為第四季行情提前卡位，有利帶動投資人的跟進信心。

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而外資買盤主要集中在台積電 (2330-TW) 和貨櫃三雄，分別買超台積電近 379 億元，長榮 (2603-TW) 逾 150 億元，萬海 (2615-TW) 和鴻海 (2317-TW) 均超過 80 億元，國泰金 (2882-TW)52 億元，陽明 (2609-TW)38 億元，新光金、晟銘電和富邦金均逾 26 億元，廣達 (2382-TW) 也近 25 億元，多為權值股，有助為中小型股跟上行情再添柴火。

永豐投顧分析，日前輝達放出 AI 晶片需求旺到難以置信的利多，使 AI 族群止跌，再加上聯準會降息 2 碼，國際股市連續多日上漲，外資資回流台股，儘管台股成交量持續低迷，顯示大額資金在大選變數前不願投入股市，但低量守住底部，也代表大額投資人不欲殺低，對中長線有期待。