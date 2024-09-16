小型股創今年最大單週漲幅！富達：輪到非科技股「當家」了
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-16 17:26
期貨市場預期聯準會降息 1 碼機率明顯提高，1 碼和 2 碼機率維持各半，帶動上週股債齊揚，小型股更創今年最大單週漲幅。展望後市，富達認為美股隨 AI 題材帶動漲幅過度集中，自 Q3 以來成長板塊出現變化，非科技股有更好表現，尤其 S&P 500 中有許多具吸引力的高品質個股，在美國總統大選及降息接近下，價值股更具良好的分散風險能力。
美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.5%，符合市場預期且低於前值 2.9%，是為 2021 年 2 月以來低點。扣除食品及能源價格的核心消費者物價指數 (core CPI) 年增 3.2% 符合市場預期，惟月增率受住房及運輸價格攀高影響上揚至 0.3%。然而，市場預料房屋供給增加終將使住房價格回落，整體通膨仍可朝聯準會目標區間前進。
另一方面，美國 8 月生產者物價指數 (PPI) 年增 1.7%，低於修正後前值 2.2% 且符合預期；惟核心生產者物價指數 (core PPI) 月增 0.3%，較前值出現加速，主要受到服務性成本提高影響。整體來說，目前美國通膨維持降溫趨勢，僅服務性通膨出現黏滯，然而投資人淡化該數據表現，期貨市場押注本週聯準會降息 1 碼和 2 碼機率各半。
經濟預測方面，歐洲央行下調歐元區未來三年經濟成長預估，主要受淨出口、政府支出及家戶需求減弱影響，但實質收入提高將對後續經濟成長復甦有正面影響。富達宏觀及策略資產配置團隊認為，通膨仍是歐洲央行目前較為棘手的問題，尤其薪資成長及服務性通膨黏滯，預期歐洲央行 10 月將維持利率不變，待第 3 季薪資成長變化更清晰後，12 月才有再降息 1 碼的可能。
今年以來 S&P 500 漲幅 18%，但以平均加權計算僅成長 11%，主要原因為 AI 題材帶動漲幅集中於科技類股；另一方面，被動資金持續流入 S&P 500 指數，7 巨頭又占比整體市值近 1/3，對股市有龐大影響力，也提高市場的脆弱程度。隨著部分科技股財報公布後，無法滿足投資人對人工智慧的前景，加上市場不確定提升，下半年迄今科技股表現落後，美股漲幅輪動至非科技類股如: 房地產、金融、核心消費等產業。
富達認為 S&P 500 中有許多高品質股票具吸引力，甚至多間公司的投入資本報酬率 (ROIC) 和獲利成長超過 30%，而目前因總統大選和降息接近造成部分企業股價與基本面錯位下，是找尋優質標的並分散投組風險很好的時間點，尤其價值股具良好的分散風險能力。
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