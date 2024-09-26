欣新網找來強力夥伴Brangista 揮軍日本

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-26 17:20

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全整合電商營運服務商欣新網 (2949-TW) 今 (26) 日宣布成立日本子公司 HHGalaxy Japan，透過與日本長年提供電商代營運服務的 Brangista 子公司合資合作，結合雙方經驗、人脈和組織，共同拓展海外版圖，挹注營運新動能可期。

欣新網總經理黃懷恩表示， Brangista Solution 是日本 NEXYZ.Group 旗下的公司，擁有超過 20 年的電子商務運營經驗，在日本服務主要電商平台包括日本樂天市場、Amazon 等，提供一站式 EC 代運營服務，未來將是欣新網前進日本市場的重要合作夥伴。

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未來欣新網將運用 Brangista Solution 在日本市場長年耕耘的深厚背景，為更多有意進入日本市場的台灣品牌和全球知名品牌，以及有意進入台灣市場的日本品牌，提供全方位的 EC 解決方案。

Brangista Solution 則指出，欣新網在台多年來善用零售數據，銷售超過 200 個品牌、逾 2 萬商品，具協助品牌提高營銷效率的豐富實績，期許將 HHG Japan 業務擴展至台灣、菲律賓等亞洲地區，共同壯大營運版圖。