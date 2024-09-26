日本新首相周五誕生！自民黨選舉倒數 還有哪些看點？

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-09-26 16:10

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日本自民黨總裁選舉明 (27 日) 投開票，9 人登記參選創黨史新高紀錄，這場空前的選戰，將決定日本未來的首相是誰，還有以下引人關注的看點。

1. 有望搶先美國 首位女性登大位?

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9 位候選人中，有兩位資深女議員：高市早苗和上川陽子。若其中一人勝出，將比美國搶先誕生女性領導人，女性政治家的崛起是當今世界潮流，各界都相當關注。

2. 打破輩份壓力 誕生戰後最年輕首相？

2006 年，當年 52 歲的安倍晉三當選為日本戰後最年輕的自民黨總裁和首相，但不到一年就因健康因素辭職。6 年之後，安倍再度重返執政，期間大膽改革推行「安倍經濟學」，助日本經濟走出低迷困境。

2020 年安倍辭任後的兩任首相菅義偉 (71 歲) 與岸田文雄 (64 歲)，基本上承襲了安倍時代的政經政策，部分民眾開始希望能由較年輕的領導者來帶動改革。

9 位候選人中，有兩位比安倍首次當選總裁時還年輕的候選人：43 歲的小泉進次郎和 49 歲的小林鷹之。

小泉進次郎是前首相小泉純一郎之子，帥氣陽光的外表，在日本民眾中人氣頗高，被支持者視為自民黨改革新希望。小林曾在美國留學工作，通曉國內外政策，在中青年議員中有眾多支持者。

不過，在論資排輩的日本，這次競選中兩人是否能脫穎而出？尚有懸念。

3. 睽違 30 年再現「東大出身」首相 ？

東京大學是日本政府高級官員和眾參兩院議員的最大搖籃，也是日本史上培養首相最多的大學 (64 人中的 19 人)。但是在 1993 年後的 30 多年中，日本換了 16 位首相，僅有一人是東大畢業生（2009 年的民主黨代表鳩山由紀夫）。

9 位候選人中，有 5 人畢業自東京大學，包括小林鷹之、上川陽子，林芳正、加藤勝信、茂木敏充。5 人均擔任過大臣要職，通曉政策和政府運營之道，但缺乏基層和地方的工作經歷，個性魅力也不夠突出。在本次競選中，東大畢業的候選人想要獲勝，需要特別的運氣。

根據 NHK 最新民調，小泉、高市和石破目前 3 強鼎足，小泉雖然獲得較多國會議員支持，不過第一輪投票，會加入黨員票，可能導致黨員票落後的小泉總票數掉到第三，無法進入第二輪投票，有日媒報導，小泉週三緊急和黨內最大派系領袖麻生太郎，閉門會面 30 分鐘希望爭取支持。