正德迎新船 簽下長約毛利率達45% 獲利拚逐季增

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-27 17:46

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散裝航商正德 (2641-TW) 今 (27) 日再迎來一艘新船舶，為日本名村造船建造的 40,000 載重噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪(Handy/40,000 DWT)，名為 Franbo Bravo，簽訂 3 年長約，並維持毛利率 45% 上，添營運新動能，有望逐季成長。

正德說明，為提升船隊競爭優勢，2021 年訂購 6 艘 4 萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，此次交付的第 6 艘新船屬氮氧化物 (NOx) 第三期環保船舶，並與日本國際性大型航商簽訂 3 年長約。

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此外，正德於 4 月董事會決議訂造 4 艘 6.35 萬噸輕便極限型 (Ultramax) 高規格節能減碳散裝貨輪 (Ultramax /63,500 DWT)，以滿足 EEDI PHASE III 和國際海事組織 (IMO) 對氮氧化物 (Nox) 排放的第三級要求，此為中國造船廠透過重新安排塢位，挪出來的造船空檔，在全球多數造船廠 2028 年才有空檔的情況下，明年就能開始交船，並已原則洽妥租家長期租約。

截至目前，正德船隊達 18 艘，持續汰舊換新，並保持高租金收益，維持穩定的獲利。

正德上半年合併營收 7.84 億元，年增 32.4%，營業毛利 3.66 億元，年增 42.64%，稅後純益 2.7 億元，年增 148.97%，每股純益 (EPS)0.9 元。隨著 9 月和明年各季預計各有 1 艘節能減碳新船交付加入營運，正德樂觀看，業績和獲利有望逐季成長。

展望後市，正德認為，全球散裝航運在過去 2-3 年新造船舶訂單偏低，加上歐盟的環保法規及國際海事組織 (IMO) 決議加強溫室氣體排放管制措施，船舶效能指數 (EEXI)、營運碳強度指標 (CII) 和歐盟碳排放交易系統 (ETS) 等環保法規上路，促使航商放慢船速，船噸數供給減少，並加重全球航商汰換老舊船舶的壓力，散裝船運力供給將有效限縮。