亞泥、裕民聯手打造「亞泥九號」首航 投入國內散裝水泥運輸

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-19 11:52

遠東集團旗下亞泥 (1102-TW) 和裕民 (2606-TW) 今 (19) 日在花蓮港聯合舉行環保水泥專用船「亞泥九號」首航儀式；未來將負責把亞泥花蓮廠生產的散裝水泥，運送到臺灣各大港口，滿足國內市場需求。

「亞泥九號」(Asia Cement No. 9) 船長 114.99 公尺，船寬 15.8 公尺，載重噸 7750 公噸，是是裕民繼「亞泥六號」之後、相隔 20 多年來再度建造的水泥專用船，「亞泥九號」加入後，裕民船隊總運力達 72 艘、總載重噸位為 884 萬噸。

亞泥總經理李坤炎表示，「亞泥九號」的啟用，不僅提升水泥產品的運輸能力，還大幅降低航行過程中的碳排放，兌現集團對環保的承諾；裕民副總經理吳巨聖則強調，「亞泥九號」的加入，除了提高船隊的運輸效率，更能展現裕民在綠色航運的努力和成就，有助海運界力抗氣候變遷，邁向永續發展。

亞泥和裕民近年都致力於低碳轉型，邁向 2050 年淨零排放。亞泥透過設定科學減碳目標、落實循環經濟，推出可減低 18% 碳排的墁砌水泥、減低 12% 碳排的卜特蘭石灰石水泥，並規劃開發減低 50% 碳排的三元混合水泥，拓展國內低碳水泥市場。

裕民則積極推動船隊環保轉型，目前船隊的總噸位數中有 94% 屬於環保船，遠高於市場平均的 37%；船齡平均 6.4 歲，遠低於散裝船市場平均的 12.2 歲，公司也積極導入 AI 科技、數位工具，啟動企業轉型。

「亞泥九號」船艏採 X-Bow 流線設計，降低阻力；在航行安全方面，配備 FURUNO 先進的導航系統 AR Navigation System，提供準確的導航信息，同時安裝裕民自主開發的 FSM （Fleet Safety Management）系統，即時顯示船舶位置和安全警示，有效管理船舶安全。