中鋼前8月稅前盈餘43.16億元年增226% 鋼市可望築底緩步回穩

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-27 17:45

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中鋼 (2002-TW) 今 (27) 日公告 8 月自結損益，稅前盈餘 2.36 億元，月減 59%，但年增 460%；累計前 8 月稅前盈餘 43.16 億元，年增 226%。中鋼看好，美中相繼降息，可望帶動投資、消費動能，整體鋼市可望築底緩步回穩。

中鋼 8 月營收 295.95 億元，月增 1.1%、年減 3.1%；營業利益 1110.7 萬元，月減 94%、年減 96%。累計中鋼前 8 月營收 2471.94 億元，年增 0.7%，營業利益 22.61 億元，年增 309%，營益率 0.9%，年增 0.7 個百分點。

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中鋼表示，本年累計稅前盈餘較去年同期增加，主係鋼鐵業單位售價及毛利增加，且營建工程毛利增加，推升營收及營業利益，另外，礦業投資獲配股利及利息收入增加，也挹注業外收入。

展望後續鋼市，中鋼認為，歐美通膨趨緩，國際油價回落，美國 FED 9 月啟動降息循環，中國大陸人民銀行同步實施寬鬆貨幣政策，宣告將下調存款準備金率 2 碼，預計實現約人民幣 1 兆元長期流動性投放，對金融市場流動性有加乘效果，可望帶動投資、消費動能。