買這三款節能家電最高補助省5000元 汰舊補助和退稅申請一次看

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-27 17:54

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財政部指出，2024 年貨物稅減徵措施到明年 6 月 14 日截止，凡新購入符合能源效率 1 級、2 級之電冰箱、冷暖氣機、除濕機，完成申請即可獲得最低 500 元、最高 2000 元貨物稅退稅補助。另外經濟部的住宅節能家電補助延長到 113 年 12 月 31 止，但必須汰舊換新才可申請 3000 元節能家電補助，若同時申請等於可補助最高 5000 元。

財政部北區國稅局表示，自 112 年 6 月 15 日起至 114 年 6 月 14 日止，民眾購買經經濟部核定能源效率分級為第 1 級或第 2 級之新電冰箱、新冷（暖）氣機或新除濕機非供銷售且無退換貨者，可申請退還減徵貨物稅。

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為了方便民眾最快領到補助，該局進一步說明，可以網際網路或書面方式向任一國稅局申請退還減徵貨物稅，應檢附文件如下：

1. 買受人為自然人之國民身分證、護照或居留證影本。但買受人以網際網路申請者，免附。

2. 銷售人開立之統一發票影本或免用統一發票銷售人開立載明統一編號之收據影本；統一發票或收據應載明廠牌、品名及型號。但取得銷售人開立雲端發票或電子發票證明聯者，免附。

3. 以線上申請方式，可將銷售人開立之統一發票影本或免用統一發票銷售人開立載明統一編號之收據影本以附加檔案方式上傳，免再寄送紙本資料。

4. 為加速退稅及提升正確性，建議檢附產品保證書或保固卡影本及金融機構或郵局存摺封面影本。

不同家電的補助間距，電冰箱補助分 3 級：有效內容積小於 200 公升，退稅 500 元；有效內容積介於 200 公升至 400 公升之間，退稅 1200 元；電冰箱：有效內容積大於 400 公升，退稅 2000 元。

冷暖氣機補助分 2 級：額定冷氣能力小於 3.6 千瓦，退稅 1600 元；額定冷氣能力大於 3.6 千瓦，退稅 2000 元。

除濕機補助分 3 級：額定除濕能力小於每日 9 公升，退稅 500 元；額定除濕能力介於每日 9 公升至 12 公升，退稅 900 元；額定除濕能力大於每日 12 公升，退稅 1200 元。

2024 年住宅家電汰舊換新節能補助，需向經濟部能源局申請，條件為汰舊並且新購入能源效率 1 級之冰箱、冷氣，發票日期為 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，申請時間至 2024 年 12 月 31 日，或經費用罄截止，補助額度為每台 3000 元。