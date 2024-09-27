央行第七波房市信用管制登場 信義房屋：有利於剛性需求買方

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-27 16:19

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台灣央行 9 月 20 日起執行第七波房市信用管制措施，對房貸限制再度升級，市場反應迅速，房市現在僅剩對首購友善環境。對投資客是打擊，信義房屋 (9940-TW) 分析，對於有剛性需求的買方而言，尤其對於首購族，隨著投資客競爭者減少，有機會以更理想的價格購入心儀房產。

信義房屋認為，全台短期內房價未必會大幅下跌，但長期來看，若供應量相對穩定，需求持續減少，價格可能會面臨調整，而部分屋主若有急用資金需求而出售的情況，也將影響價格走勢。儘管政策短期內可能帶來不穩定因素，對於有剛性需求的買方而言，尤其對於首購族，隨著投資客競爭者減少，有機會以更理想的價格購入想要房產。

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信義房屋指出，本次台灣央行信用管制內容包括，名下有房者，首戶購屋貸款不再享有寬限期；第二戶貸款成數從 60% 降至 50%，適用全台；公司及高價住宅貸款及第三戶以上貸款成數降至 30%；餘屋貸款成數也降至 30%。此波打房降低市場熱潮，對投資客影響尤為明顯。

一些買方簽約後才碰上第七波信用管制，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，買房面對政策一夜巨大變化，「已經簽約就適用？新簽約才適用？」等問題，建議儘速與代書及銀行確認貸款受影響程度，才能減少爭議問題。預售市場交屋有何影響？曾敬德指出，自住需求影響不大，但若前陣子房市熱潮而一次買下多套房子的買家，許多人將設法換約降低衝擊。

信義房屋在 9 月 18-26 日針對官網使用者進行 2024 第四季的購屋意向調查，調查期間為台灣央行的第七波選擇性信用管制措施實施之際，調查結果顯示央行從喝完咖啡到第七波管制措施以來，民眾對於房價樂觀情緒大幅消退，從上一季最熱 56% 看漲房價，到近期一口氣腰斬，剩下 26% 看漲房價。