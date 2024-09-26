達麗、海悅等以96億元買下大同的忠孝復興建地將進行住宅都更

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-26 20:12

‌



買方對此一資產購入的出資，分別是上市建商達麗出資 57 億元，持有 60%，海悅國際持有 30%，彥文資產管理顧問公司持有 10%。

‌



達麗主管指出，此一交易案向大同公司購入坐落台北市忠孝東路、復興南路口精華土地及緊鄰復興南路一段的七棟建物。土地面積含道路用地約為 787 坪，使用分區為第三種商業區，本案預計以都市更新方式完成開發，並持續整合鄰地地主，相關規劃設計及推案時程、推案總銷等須待前期整合階段完成才能確定。

達麗主管表示，此一此北市蛋黃區的都更規劃以住宅爲主，低樓層將規劃有商場設施。

達麗主管說明，為達成經營獲利及業績的延續性，長期的開發策略係以北中南平衡購地為方向，並依循五年年度購地計畫，在北中南持續補充庫存土地。台北市在達麗天蒔完銷及新洲美段達麗河蘊公開銷售後，已無庫存土地，為補充台北市土地庫存，今天取得北市蛋黃區捷運忠孝、復興站週邊建地及建物。

達麗指出，長期為確保客戶購屋之資力，不採取低首付之銷售策略，開發策略配合軌道經濟及政府產業發展方向，既定的開發方式除持續購地自建外，同時以都市更新、政府聯合開發等作為主要方向，以確保公司穩健及持續發展。

目前達麗建設手中掌握的土地庫存達到 2.5 萬坪，仍將隨著產業、交通的發展持續購地，同時，達麗並且指向爭取公共交通建設的聯開案。高雄市政府捷運局辦理「高雄市大眾捷運系統岡山路竹延伸線 RK1 站 (西基地) 土地開發案」日前由達麗建設完成簽約，達麗將投資 27 億元興建地下 4 層，地上 23 層的住商綜合大樓。