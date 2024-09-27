高盛：企業獲利動能依舊強勁 支撐日股再漲一波
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-27 10:22
高盛表示，儘管日元上漲，但企業獲利的動能依然強勁，這預示著日本股市今年將進一步上漲。
高盛編製的獲利修正指數顯示，分析師對公司獲利預期的上調多於下調，而各產業前景存在顯著差異，對銀行業持正面態度，對運輸設備等部分出口商則較為消極。
高盛策略師 Kazunori Tatebe 在接受採訪時表示，企業獲利成長出乎意料地強勁，這將成為日本股市的積極催化劑。
不過他警告，如果美國未能實現經濟軟著陸，樂觀的前景可能會受到損害。
8 月初日本股市基準股指下跌了 20% 左右，令美國和其他地區的跌幅黯然失色。拋售潮之後，高盛將東證指數 TOPIX(TPX) 年終目標從 2,850 點下調至 2,700 點，但仍將 12 個月目標維持在 2,900 點。該指數週四收在 2721.12
Tatebe 預計，在美國總統大選前夕，日本股市近期將窄幅波動。他表示，「未來幾個月，尤其是年底，美國經濟將成為影響日本股市的最重要因素。」
同時，Tatebe 也認為，公司治理改革將繼續支撐日本股市。他表示，現在有證據顯示日本企業已經做出了重大改變，例如增加股票回購。
他補充說，如果日本通膨變化繼續穩固，那麼與內需相關的廣泛領域仍有表現出色的空間。
麥格理集團 (Macquarie Group) 也看好日本股市，目標是到 2025 年底將東證股價指數 (Topix) 目標定為 3,200 點。該公司一份報告指出，雖然日元升值會帶來損失，但以美元計算，日本股市將會表現良好。
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