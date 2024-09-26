國際奧會最大金主豐田宣布 巴黎奧運後將終止贊助

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-26 15:40

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日本汽車大廠豐田 (Toyata) 董事長豐田章男週四表示，巴黎奧運結束後，終止作為奧運與帕拉林匹克總會頂級贊助商的合約。

本月稍早，松下控股也宣布，將在巴黎奧運會後終止與國際奧委會 (IOC) 的頂級贊助商協議。

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日本媒體 5 月就披露，豐田對於國際奧委會使用贊助資金的方式感到不滿認為巨額的贊助費，沒有能夠充分用在振興競技運動和支援運動員上。豐田當時拒絕對此消息發表評論。

豐田與國際奧委會 2015 年簽下總價 8.35 億美元的頂級贊助商合約，涵蓋範圍從 2018 南韓平昌冬奧到 2024 巴黎奧運，被認為是國際奧委會最大的贊助協議。

巴黎奧運會期間，豐田將提供超過 3000 輛燃料電池車（FCV），展示綠色技術。但近日 120 多位科學家、學者和工程師聯名致函巴黎奧運組委會，要求重新考慮將豐田 Mirai 作為奧運官方用車的決定，原因就是認為這輛氫燃料車「沒想像中環保」。