〈台股盤後〉量價齊揚多頭氣盛 IC設計族群獲追捧 收漲97點
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-26 14:12
台積電 (2330-TW) 昨日站上千元大關收盤報 1005 元，今 (26) 日盤中走勢求穩也穩定台股電子族群軍心，包括記憶體、IC 設計、航運、機器人、被動元件及電力供應類股都是今天市場關注焦點，大盤上漲 97.21 點以 22858.81 作收，成交值 4328.83 億元。
台積電今天收盤報 1015 元，上漲 10 元或 1%，成交 37629 張，個股成交值 381 億元，貢獻大盤點數約 80 點；同時，新台幣兌美元匯價中午暫收 31.848 元、貶值 0.8 分，成交金額 5.6 億美元。
資深證券分析師簡伯儀指出，台股大盤站上季線之後，電子股爲現階段主流股，而在中國大陸降準之後鐵礦砂、銅價走強，預估原物料族群可望成另一重要多頭族群，而大盤短線支撐在 5 日線。
對於今天大盤電子股以 IC 設計表現最強勢，包括群盛 (6202-TW)、力旺 (3529-TW)、矽統 (2363-TW)、瑞昱 (2379-TW)、威盛 (2388-TW)、聯發科 (2454-TW) 都是強勢指標，資深證券分析師黃漢成指出，台積電股價登上 1000 元之後，台股趨震盪，同時今天出頭的 IC 設計族群也符合下半年電子旺季及中小型股本的很偉大優勢。
黃漢成指出，包括中國大陸市場目前積極推動的家電下鄉，對 MCU 族群的挹注最大，盛群也是受惠者之一。
台股集中市場今天早盤以 22841.82 點開出，盤中最高 22961.77 點，大盤上漲 97.21 點以 22858.81 作收，成交值 4328.83 億元。電子股指數上漲 0.67%，占大盤成交比重 63.44%。金融股上漲 0.27%，占大盤成交比重 3.49%，營建股止跌，類股指數上漲 0.04%。
台股權值股台積電收漲，鴻海 (2317-TW) 上漲 0.53%，聯發科 (2454-TW) 今上漲 3.67%，蘋果概念股的玉晶光 (3406-TW) 股價都上揚 1.74%，大立光 (3008-TW) 下挫 0.95% 作收。
被動元件華新科 (2492-TW)、國巨 (2327-TW) 收漲，雖然下半年營運看旺，但開高之後的賣壓並不輕。國巨今天將召開法人說明會。
IC 載板類股的欣興 (3037-TW) 平盤作收、景碩 (3189-TW) 上漲，南電 (8046-TW) 終場下挫作收。
貨櫃航運長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 早盤吸引人氣同步快速上揚，其中萬海收盤上漲，收盤價報 102 元，漲幅 2.31%。突破 100 元價位。
機器人概念股達明 (4585-TW) 今在興櫃以 120 元 參考價掛牌，早盤大漲到 480 元。
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