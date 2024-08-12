緯創Q2獲利年增逾3成 EPS 1.55元 加碼84億擴大投資

緯創 ( 3231-TW ) 今 (12) 日公告第二季財報，稅後純益達 44.12 億元，年季雙增，其中年增超過 3 成，每股純益 1.55 元，寫下歷史同期新高。另外，緯創也於董事會決議通過 4 項議案，共斥資 新台幣 84 億元加碼投資。

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緯創今年上半年營收 4795.32 億元，年增 14.3%；毛利率 7.8%，年增 0.5 個百分點；營益率 3.3%，年增 0.9 個百分點；稅後純益 79.36 億元，年增 1.31 倍，每股純益 2.79 元，同樣創下歷年同期新高。

緯創也於董事會決議通過 4 項議案，首先因應售後服務業務發展，旗下子公司 SMS Infocomm Corporation(WTX) 擬於 7200 萬美元 (約新台幣 23.35 億元) 的額度內，取得美國德州的土地與廠房，並以同等金額對 WTX 增資，因應ＷTX 資本支出需求。