緯創Q2獲利年增逾3成 EPS 1.55元 加碼84億擴大投資
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-12 19:14
緯創 (3231-TW) 今 (12) 日公告第二季財報，稅後純益達 44.12 億元，年季雙增，其中年增超過 3 成，每股純益 1.55 元，寫下歷史同期新高。另外，緯創也於董事會決議通過 4 項議案，共斥資新台幣 84 億元加碼投資。
緯創第二季營收 2402.07 億元，季增 0.4%，年增 15.8%；毛利率 8.4%，季增 1.2 個百分點，年增 0.8 個百分點；營益率 3.6%，季增 0.7 個百分點，年增 1 個百分點；稅後純益 44.12 億元，季增 25.2%，年增 35.4%，每股純益 1.55 元。緯創單季毛利率、每股純益雙雙寫下歷史同期新高。
緯創今年上半年營收 4795.32 億元，年增 14.3%；毛利率 7.8%，年增 0.5 個百分點；營益率 3.3%，年增 0.9 個百分點；稅後純益 79.36 億元，年增 1.31 倍，每股純益 2.79 元，同樣創下歷年同期新高。
緯創也於董事會決議通過 4 項議案，首先因應售後服務業務發展，旗下子公司 SMS Infocomm Corporation(WTX) 擬於 7200 萬美元 (約新台幣 23.35 億元) 的額度內，取得美國德州的土地與廠房，並以同等金額對 WTX 增資，因應ＷTX 資本支出需求。
此外，緯創旗下子公司 Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V.、CT Service Management Solutions(India)Private Limited 擬分別以 8111.2 萬美元 (約新台幣 26.3 億元)，以及 4043.8 萬美元 (約新台幣 13.11 億元) 的預算興建廠房。
為因應客戶訂單需求成長，緯創也擬於新台幣 21.3 億元的額度之內，進行湖口廠建築物改良，並取得機器設備。
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