〈台股開盤〉電子股價量齊揚激勵多頭聲勢 早盤開漲逾百點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-26 09:35

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台股電子股精神領袖台積電 (2330-TW) 昨日站上千元大關收盤報 1005 元，早盤以 1010 元開出震盪，而今 (26) 日集中市場也受激勵以高盤開出，早盤指數以 22841.82 點開出後震盪，早盤較昨日上漲逾百點，包括記憶體、航運、機器人、被動元件及電力供應類股全面上揚，預估全場成交值逾 4300 億元。

資深證券分析簡伯儀指出，台股大盤站上季線之後，電子股爲現階段主流股，而在中國大陸降準之後鐵礦砂、銅價走強，預估原物料族群可望成另一重要多頭族群，而大盤短線支撐在 5 日線。

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台股集中市場今天早盤以 22841.82 點開出，最高 22959.45 點，全場大漲超過百點， 預估全場成交值逾 4300 億元。電子股占大盤成交比重 60.3%。

機器人概念股達明 (4585-TW) 今在興櫃以 120 元 參考價掛牌，早盤大漲到 420 元，也吸引機器人概念股的走強。

美股週三 (25 日) 主要指數表現：美股道瓊指數下跌 293.47 點，或 0.7%，收 41,914.75 點。那斯達克指數上漲 7.68 點，或 0.04%，收 18,082.21 點。S&P 500 指數下跌 10.67 點，或 0.19%，收 5,722.26 點。費城半導體指數上漲 40.75 點，或 0.80%，收 5,132.52 點。NYSE FANG + 指數下跌 22.09 點，或 0.19%，收 11,455.22 點。

美光 (MU-US) 週三收紅 1.88% 至每股 95.77 美元，盤後股價飆升超 13%。 美光盤後公布最新財報，隨著資料中心 DRAM 產品受 AI 需求推動之下，美光獲利營收雙雙超乎華爾街預期，每股純益為 1.18 美元，比分析師預期的 1.11 美元高出 0.07 美元，營收 77.5 億美元，分析師預期 76.6 億美元。

美光財測也相當優異，預估 2025 年第一財季調整後每股純益為 1.66 至 1.82 美元，分析師預期 1.52 美元，調整後營收 85 億 至 89 億美元，分析師預期 83.2 億美元。

輝達 (NVDA-US) 揚升 2.18% 至每股 123.51 美元，三個交易日連續走升。貝恩諮詢公司發布年度《全球技術報告》，預計人工智慧技術基礎設施的投資，將達到「前所未有」的水平，這對 AI 巨頭輝達來說是一個看漲訊號。