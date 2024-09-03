緯創攜手Zettabyte 打造台灣首座超大規模AI資料中心

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-03 11:03

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AI 資料中心軟體與系統廠商 Zettabyte 今 (3) 日宣布，將攜手緯創 (3231-TW) 進行策略聯盟，共同建置台灣第一座超大規模 AI 資料中心，藉由雙方合作，滿足 AI、機器學習等數據驅動技術的需求，為亞洲地區 AI 運算發展帶來動能。

Zettabyte 說明，借重緯創在資通訊技術相關的優異產品、服務和經驗，並將結合輝達 (NVDA-US)AI 硬體平台，打造台灣第一座超大規模 AI 資料中心，預期對提升台灣 AI 生態系的全球地位將帶來正面效益。

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藉由雙方合作，不僅可滿足台灣和亞太地區對 AI 運算日益漲升的需求，也強化台灣 AI 技術基礎設施，以提升台灣的全球競爭力，並促進 AI 人才發展。此外，AI 資料中心亦可望對增進台灣 AI 基礎設施發揮關鍵作用，以因應半導體、醫療、金融、製造和智慧城市等各種應用。

Zettabyte 董事長邰中和表示，透過結合雙方的專業領域和基礎設施即服務 (IaaS)，共同建置一個世界級的 AI 運算設施，促進台灣、亞太地區和中東等地在 AI 領域的創新及發展。