緯創攜手Zettabyte 打造台灣首座超大規模AI資料中心
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-03 11:03
AI 資料中心軟體與系統廠商 Zettabyte 今 (3) 日宣布，將攜手緯創 (3231-TW) 進行策略聯盟，共同建置台灣第一座超大規模 AI 資料中心，藉由雙方合作，滿足 AI、機器學習等數據驅動技術的需求，為亞洲地區 AI 運算發展帶來動能。
Zettabyte 說明，借重緯創在資通訊技術相關的優異產品、服務和經驗，並將結合輝達 (NVDA-US)AI 硬體平台，打造台灣第一座超大規模 AI 資料中心，預期對提升台灣 AI 生態系的全球地位將帶來正面效益。
藉由雙方合作，不僅可滿足台灣和亞太地區對 AI 運算日益漲升的需求，也強化台灣 AI 技術基礎設施，以提升台灣的全球競爭力，並促進 AI 人才發展。此外，AI 資料中心亦可望對增進台灣 AI 基礎設施發揮關鍵作用，以因應半導體、醫療、金融、製造和智慧城市等各種應用。
Zettabyte 董事長邰中和表示，透過結合雙方的專業領域和基礎設施即服務 (IaaS)，共同建置一個世界級的 AI 運算設施，促進台灣、亞太地區和中東等地在 AI 領域的創新及發展。
緯創董事長林憲銘則指出，此次合作將採用最先進的液冷 (liquid cooling) 系統，有助於提升資料中心的效率。
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