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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌1.18%，報0.6262元

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 01:10


截至台北時間26日01:10，紐元/美元下跌0.0075點跌幅達1.18%，暫報0.6262點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.68%
  • 近 1 週：+2.47%
  • 近 3 月：+3.55%
  • 近 6 月：+5.76%
  • 今年以來：+0.24%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.80，本日下跌1.09%
  • 英鎊/美元相關性0.67，本日下跌0.71%
  • 歐元/美元相關性0.56，本日下跌0.5%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.71，本日下跌1.09%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.70，本日下跌1.81%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.64，本日下跌0.51%

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紐元/美元0.6267-1.10%
澳元/美元0.6825-0.99%
英鎊/美元1.3321-0.66%
歐元/美元1.1132-0.41%

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