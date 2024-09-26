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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.5%，報1.1122元

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 01:10


截至台北時間26日01:10，歐元/美元下跌0.0056點跌幅達0.5%，暫報1.1122點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.11%
  • 近 1 週：+0.58%
  • 近 3 月：+4.17%
  • 近 6 月：+3.45%
  • 今年以來：+1.21%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.75，本日下跌0.71%
  • 歐元/加幣相關性0.67，本日下跌0.13%
  • 紐元/美元相關性0.56，本日下跌1.18%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.79，本日下跌0.51%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.76，本日下跌1.07%
  • 美元/離岸人民幣相關性-0.62，本日下跌0.38%

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歐元/美元1.1132-0.41%
英鎊/美元1.3316-0.70%
加幣/美元0.7418-0.35%
紐元/美元0.6265-1.14%
人民幣/美元0.1422010.00%

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