外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.5%，報1.1122元
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 01:10
截至台北時間26日01:10，歐元/美元下跌0.0056點跌幅達0.5%，暫報1.1122點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.11%
- 近 1 週：+0.58%
- 近 3 月：+4.17%
- 近 6 月：+3.45%
- 今年以來：+1.21%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.79，本日下跌0.51%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.76，本日下跌1.07%
- 美元/離岸人民幣相關性-0.62，本日下跌0.38%
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