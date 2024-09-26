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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.09%，報10.1983元

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 01:10


截至台北時間26日01:10，美元/瑞典克朗上漲0.11點漲幅達1.09%，暫報10.1983點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.74%
  • 近 1 週：-0.86%
  • 近 3 月：-3.62%
  • 近 6 月：-4.46%
  • 今年以來：+0.35%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.76，本日上漲0.51%
  • 美元/挪威克朗相關性0.73，本日上漲1.81%
  • 美元/韓元相關性0.61，本日上漲1.05%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.76，本日上漲0.5%
  • 紐元/美元相關性-0.71，本日上漲1.17%
  • 英鎊/美元相關性-0.62，本日上漲0.7%

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韓元/美元0.000748170.00%
歐元/美元1.1133-0.40%
紐元/美元0.6267-1.10%
英鎊/美元1.3321-0.66%

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