技嘉子公司技鋼科技推新一代Intel P-core伺服器 布局AI與雲端運算市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-25 11:36

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技嘉 (2376-TW) 子公司技鋼科技今日宣布推出支援 Intel® Xeon® 6 處理器的全新伺服器系列，專為提升核心效能而設計，以應對 AI、雲端運算及邊緣技術帶來的挑戰。

新推出的 Intel® Xeon® 6900 伺服器系列涵蓋了多種配置，包括泛用型單插槽和雙插槽伺服器、邊緣伺服器、NVIDIA MGX 模組化伺服器以及高密度多節點伺服器，其中，最高配置可支援 128 核心處理器、96 條 PCIe Gen5 通道，以及 12 通道記憶體和 64 條 CXL 2.0 通道，為記憶體密集型工作負載提供最佳化性能。

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在泛用型伺服器中，R164 和 R264 系列提供靈活的儲存選項和 GPU 支援，適合多樣化的運算需求，R184 和 R284 系列則採用雙 CPU 配置，提供更高的運算密度，適合大規模數據處理，針對邊緣運算的需求，E264 和 E284 系列在有限空間內提供強大效能，為邊緣 AI 應用提供理想解決方案。

技鋼科技還推出了專為 NVIDIA OVX™平台最佳化的 XV24 系列，以及針對超高密度 CPU 運算需求設計的 H374 系列，