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技嘉子公司技鋼科技攜手 NVIDIA 推新一代AI旗艦伺服器

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-05 10:57

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技嘉子公司技鋼科技攜手 NVIDIA 推新一代AI旗艦伺服器。(技嘉提供)

技嘉 (2376-TW) 子公司技鋼科技今 (5) 日宣布推出全新 G593 AI 旗艦伺服器系列，配備直接液體冷卻（DLC）技術，為 NVIDIA (NVDA-US)HGX™ H200 GPU 量身打造，以提升綠色資料中心的能源效率，應對人工智慧運算增長需求。

G593 AI 伺服器採用 CoolIT Systems 的被動式水冷循環板，確保卓越的冷卻效能，並採用緊湊的 5U 機箱設計，單座機櫃最多支援 64 顆 GPU，可處理高達 100kW 的能耗，有效整合 IT 硬體並減少資料中心佔地。


技鋼副總經理王俊民表示，技鋼致力於開發可擴展的 AI 基礎設施，並與 NVIDIA NVAIE 平台合作，提供全面的 AI 資料中心服務。

除了支援 NVIDIA HGX™ H200/H100 平台，技嘉還將為即將推出的 NVIDIA HGX™ B200A 平台提供氣冷和液冷選擇，也推出 GIGAPOD 解決方案，是包含 256 個 NVIDIA H100 Tensor Core GPU 的超級運算叢集，以滿足大規模 AI 模型訓練和科學模擬的需求。

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