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技嘉受惠 AI 伺服器需求強勁 8月營收創歷史單月次高

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-09 20:38

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技嘉 AI 伺服器需求強勁 8月營收創歷史單月次高。(圖：shutterstock)

顯卡廠技嘉 (2376-TW) 今 (9) 日公告，受惠 AI 伺服器需求暢旺，8 月營收創歷史單月次高，達 246 億元，月增 29.6%、年增 106.6%；前 8 月累計營收為 1727.8 億元、年增 130%。

技嘉先前表示，隨著下半年到來，AI PC、Windows 換機潮以及新品推出，預期將為公司業績帶來助力；另外，伺服器業務已經成為技嘉營運主力，目前 AI 算力需求強勁，隨著輝達 (NVDA-US)、AMD(AMD-US) 陸續推出新品，有望持續推動技嘉業績成長。


關於先前輝達 GB 200 伺服器遞延出貨隱憂，法人表示，技嘉和輝達本就預計在明年第一季出貨，影響有限，第三季營收將可望年、季雙增。

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技嘉顯示卡AI伺服器

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