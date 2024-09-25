〈焦點股〉人行放水政策作多 多檔陸股ETF水漲船高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-25 10:33
中國人民銀行大動作降準、降息，一系列政策作多激勵陸港股市強勢走高，上証指數今 (25) 日續漲近 3%，直逼 3000 關口，台股、日韓等亞洲股市同步上揚，國內發行多檔陸港股相關 ETF 也跟著水漲船高。
包括國泰中國 A50(00636-TW)、富邦中証 500(00783-TW)、群益深證中小 (00643-TW)、復華中國 5G(00877-TW)、永豐中國科技 50 大 (00887-TW)、中信中國高股息 (00882-TW) 等，今天均吸引買盤進駐，漲幅約 2-4%，成為盤面焦點。
中國人行總裁潘功勝 24 日宣布，近期將下調存款準備金率 0.5 個百分點，向金融市場提供長期流動性約人民幣 1 兆元，年底前可能還會擇機再降準 0.25～0.5 個百分點。
他進一步表示，將降低中央銀行政策利率，7 天期逆回購操作利率下調 0.2 個百分點，從目前的 1.7% 降為 1.5%，引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，保持商業銀行淨息差穩定。在房貸方面，也將降低存量房貸利率。
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