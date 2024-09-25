中國政策工具箱火力全開 離岸人民幣升破7.0大關

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-25 09:12

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《彭博》行情數據顯示，離岸人民幣兌美元周三（25 日）盤中漲破 7.0 關口，為去年 5 月來首見，利多是中國政策工具箱火力全開，力拚催動經濟成長。

據《彭博》報導，離岸人民幣兌美元匯率周三盤中漲到人民幣 6.9951 元兑 1 美元，從 7 月觸及的低點反彈約 4%。

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由於市場預期美國聯準會（Fed）在降息 50 個基點後會進一步放鬆貨幣政策，美元維持在 1 月以來最低水準附近，本季人民幣匯價則一直在漲。

中國國務院新聞辦公室周二舉行記者會，中國人民銀行（央行）總裁潘功勝表示，今年以來，央行堅持金融服務實體經濟的宗旨，堅持支持性貨幣政策立場和政策取向。貨幣政策成效不斷顯現，融資成本處於歷史低點。

他說，根據中央決策部署，央行將加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控精準性。

潘功勝在記者會上宣布三項政策：

一是降低存款準備金率和政策利率，並帶動市場基準利率下行。

二是降低存量房貸利率，並統一房貸最低首付比重。

三是創設新的政策工具，支持股票市場發展。

央行宣布，近期降準 0.5 個百分點，年底或擇機再降準 0.25～0.5 個百分點，將降低央行政策利率，7 天逆回購操作利率下調 0.2 個百分點，存量房貸利率預計下降約 0.5 個百分點至新發放房貸利率附近，二套房貸款最低首付比率從 25% 調低至 15%。

潘功勝在回答「Fed 降息對中國貨幣政策和外匯市場的影響」提問時表示，Fed 在 9 月 18 日降息 50 個基點，隨著降息靴子落地，美元指數回落，人民幣貶值壓力緩解。

潘功勝強調，匯率是貨幣的一種比價關係，影響因素非常多元，比如經濟增長、貨幣政策、金融市場、地緣政治、突發風險事件等，這些都會影響匯率。

他表示，從外部的情況看，受各國經濟走勢分化、美國大選等地緣政治變化、國際金融市場波動等影響，外部環境和美元走勢的不確定性依然存在。

潘功勝從三個層面進一步解讀：

從宏觀層面來說，經濟回穩向好態勢將進一步鞏固和增強。本次央行提出比較強的貨幣政策，將有助於支持實體經濟，促進居民消費，提振市場信心。

從國際收支情況來看，國際收支保持基本平穩。上半年經常賬戶順差與國內生產毛額（GDP）之比是 1.1%，處於比較合理的區間。

從外匯市場來看，央行、外匯局非常重視外匯市場建設。市場參與者更加成熟，交易行為也更加理性，市場韌性顯著增強。

今年上半年，進出口企業套期保值比例已經達到 27%，貨物貿易中用人民幣進行跨境結算的比例佔 30%。整體上相當於 50% 企業在外貿出口上受到匯率風險的影響較小。

他進一步表示，央行在匯率政策上的立場清晰，並且透明。