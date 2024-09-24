93萬受益人注意！00940續配0.05元 年化配息率6.22%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-24 16:40
元大投信官網揭露，擁有 93 萬受益人的元大台灣價值高息 (00940-TW)，10 月每受益權單位預估配發 0.05 元，以今 (24) 日收盤價 9.65 元計算，年化配息率為 6.22%。00940 將於 10/9 除息，11/1 發放配息，想要參與除息的投資人，要注意 10/8 為最後買進日。
00940 今年 4 月掛牌上市，配息金額穩定，並維持成立以來連續填息紀錄，且各次配息組成以股利所得為主，依然能維持一定配息水準，顯示價值投資選股策略對股息收益的挹注。
截至 9 月 23 日，00940 成分股平均本益比為 13.6 倍、象徵企業資金運用效率的 ROE 為 14%，相對台股大盤的 21.9 倍、11%，都更具有投資吸引力。
目前台股大盤殖利率已低於 3%，持續考驗台股高股息 ETF 配息能力續航力，已有多檔 ETF 轉以資本利得為主要配息項目，或是進入配息下修潮，建議投資人在判斷高股息 ETF 配息能力時，不宜直接以帳上資本平準金金額進行估算，因其中包含未實現資本利得，若後續成分股股價持續修正，勢將造成未實現資本利得快速縮水，評估時應謹慎。
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