東京電玩展將開展 含電競概念股ETF行情看俏

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-25 13:56

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全球遊戲玩家超過 30 億人，電玩愛好者最期待的亞洲年度最大遊戲展會─2024 東京電玩展，即將在明 (26) 日登場，活動召集 787 家企業參加，將展出最新的電競產品，現場玩家可以親自體驗，吸引眾多電玩愛好者遠赴日本，相關台廠供應鏈也掀起熱議，此外，多檔 ETF 成分股含有電競概念股，亦引起市場關注。

這次會參加東京電玩展的產業，包含家用電視遊樂器、線上 / PC 遊戲、掌上型遊戲、手機遊戲、大型機台等周邊設備及電競相關等產業，微星、技嘉、緯創等電競概念股有望受惠。

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專家指出，00878 原本就是台股 ETF 第一名的人氣王，基金主要挑選邏輯著重高股息跟 ESG 表現優異的企業，組成台灣龍頭企業資優班，四年來基金表現亮眼，目前最新規模突破 3248 億元，為高股息 ETF 規模最大、受益人最多、定期定額戶數最高的多項冠軍。

00878 成分股當中包含電腦及周邊設備類股 22.28%，以及 24.88% 的半導體類股，還有金融題材，產業較其他高股息 ETF 來得均衡，近四季配息越配越好，適合投資人長線布局。