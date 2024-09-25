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東京電玩展將開展 含電競概念股ETF行情看俏

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-25 13:56

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東京電玩展將開展 含電競概念股ETF行情看俏。(圖：shutterstock)

全球遊戲玩家超過 30 億人，電玩愛好者最期待的亞洲年度最大遊戲展會─2024 東京電玩展，即將在明 (26) 日登場，活動召集 787 家企業參加，將展出最新的電競產品，現場玩家可以親自體驗，吸引眾多電玩愛好者遠赴日本，相關台廠供應鏈也掀起熱議，此外，多檔 ETF 成分股含有電競概念股，亦引起市場關注。

這次會參加東京電玩展的產業，包含家用電視遊樂器、線上 / PC 遊戲、掌上型遊戲、手機遊戲、大型機台等周邊設備及電競相關等產業，微星、技嘉、緯創等電競概念股有望受惠。


成分股當中持有電競族群的 ETF 連帶水漲船高，其中，國泰永續高股息 (00878-TW) 繼日前黑悟空話題後，再度搭上東京電玩展熱潮，此外，復華台灣科技優息 (00929-TW)、富邦科技 (0052-TW)、國泰台灣 5G+(00881-TW)，也可望搭上這波熱潮。

專家指出，00878 原本就是台股 ETF 第一名的人氣王，基金主要挑選邏輯著重高股息跟 ESG 表現優異的企業，組成台灣龍頭企業資優班，四年來基金表現亮眼，目前最新規模突破 3248 億元，為高股息 ETF 規模最大、受益人最多、定期定額戶數最高的多項冠軍。

00878 成分股當中包含電腦及周邊設備類股 22.28%，以及 24.88% 的半導體類股，還有金融題材，產業較其他高股息 ETF 來得均衡，近四季配息越配越好，適合投資人長線布局。

市場專家也說，近年來電競蓬勃發展，不僅已是重要國際賽事之一，也讓歷經低谷的 PC 產業重新抬頭，根據全球電競運動市場的預測數據顯示，估計 2024 年電競規模為 21.1 億美元，預計到 2029 年將達到 52.7 億美元，年複合成長率約為 20.05%。如今再搭上 AI 旋風，AI PC 的發展可視為總體處理器效能的提升，將帶動電競筆電效能同步升級。

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