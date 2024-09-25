中國放大招 央行「降息」30個基點 陸港股早盤大漲

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-25 10:00

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香港恒生指數周三（25 日）早盤大漲 3.12%，恒生科技指數勁漲 3.78%，滬指漲 2.6%，深成指漲 2.83%，創業板指驟漲逾 3%，利多是中國政府政策工具箱火力全開，央行周三宣布 1 年期中期借貸便利操作（MLF）利率調降 30 個基點。

《彭博》行情數據顯示，離岸人民幣兌美元周三盤中漲破 7.0 關口，為去年 5 月來首見。

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據《彭博》報導，離岸人民幣兌美元匯率周三盤中漲到人民幣 6.9951 元兑 1 美元，從 7 月觸及的低點反彈約 4%。

中國人民銀行（央行）周三宣布，為維護銀行體系流動性合理充裕，展開人民幣 3,000 億元 MLF 操作，期限 1 年，最高投標利率 2.30%，最低投標利率 1.90%，中標利率 2.00%，較此前調低 30 個基點。

中國國務院新聞辦公室周二舉行記者會，央行總裁潘功勝表示，今年以來，央行堅持金融服務實體經濟的宗旨，堅持支持性貨幣政策立場和政策取向。貨幣政策成效不斷顯現，融資成本處於歷史低點。

他說，根據中央決策部署，央行將加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控精準性。

潘功勝在記者會上宣布三項政策：

一是降低存款準備金率和政策利率，並帶動市場基準利率下行。

二是降低存量房貸利率，並統一房貸最低首付比重。

三是創設新的政策工具，支持股票市場發展。