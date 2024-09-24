〈陸港盤後〉中國央行預告降準2碼 陸港股飆漲4% 滬指收復2,800點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-24 16:30

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中國 A 股市場三大指數周二（24 日）收盤漲幅均超過 4%，滬指寫下 2020 年 7 月 6 日以來最大漲幅，收復 2,800 點關口，香港恒生科技指數也飆漲逾 5%，利多是中國人民銀行（央行）預告降準 2 碼（0.5 個百分點）。

滬指周二收盤大漲 4.15% 報 2,863.13 點，深證成指勁漲 4.36% 報 8,435.7 點，創業板指狂漲 5.54% 報 1,615.32 點，兩市成交額合計人民幣 9,713 億元。

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保險、券商、釀酒、銀行類股集體走高，鋼鐵、煤炭、半導體、食品飲料、零售族群上揚。

香港恒生指數周二收盤大漲 4.13%，報 19,000.56 點，恒生科技指數狂漲 5.88%，報 3,915.58 點。

中國國務院新聞辦公室周二上午舉行記者會，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會主要負責人介紹了金融支持經濟高品質發展有關情況，同時推出多項政策，加大貨幣政策調控強度，進一步支持經濟穩增長。

中國央行總裁潘功勝在記者會上宣布，近期將下調存款準備金率 0.5 個百分點，向金融市場提供長期流動性約人民幣 1 兆元，年底前可能還會擇機再降準 0.25～0.5 個百分點。

他進一步表示，將降低中央銀行政策利率，7 天期逆回購操作利率下調 0.2 個百分點，從目前的 1.7% 降為 1.5%，引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，保持商業銀行淨息差穩定。

在房貸方面，潘功勝說，將降低存量房貸利率，並統一房貸最低首付比率，具體是：

一、引導商業銀行將存量房貸利率降至新發房貸利率附近，預估平均降幅大約在 0.5 個百分點左右。

二、全國層面二套房貸最低首付比重由 25% 調低到 15%，統一首套房和二套房的房貸最低首付比率。

對此，中原地產首席分析師張大偉表示，當前存量房貸平均利率大約在 3.92%，此次央行降低 50 個基點，如以商貸額度人民幣 100 萬元、貸款 30 年還款方式計算，每月月供減少大約 280 元，30 年可以減少利息支出共 10 萬元。

據《彭博》報導，渣打銀行中國宏觀策略部門主管劉潔（Becky Liu）表示，貨幣政策寬鬆力道超出預期，央行同時宣布降準和降息。「在美國聯準會（Fed）大幅調低利率後，我們認為，中國央行在未來幾季還有大膽寬鬆的空間。」劉潔說。