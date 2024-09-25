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鉅亨速報

盤中速報 - 電器電纜類股表現強勁，漲幅2.75%，總成交額1.87億

鉅亨網新聞中心 2024-09-25 09:34


台股今日電器電纜類股表現強勁，25日09:34相關指數上漲2.75%，總成交額1.87億元，大盤占比0.15%。

該產業上漲家數14、下跌家數0、平盤家數1。領漲個股艾美特-KY(1626-TW)25日09:33股價上漲0.55元，報17.3元，漲幅3.28%。

電器電纜近5日上漲2.28%，集中市場加權指數上漲1.99%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電器電纜 集中市場加權指數
近一週 +2.28% +1.99%
近一月 -4.9% +0.58%
近三月 -8.0% -2.32%
近六月 -0.92% +10.17%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22718.71.28%
艾美特-KY16.90.90%

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