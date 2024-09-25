盤中速報 - 電器電纜類股表現強勁，漲幅2.75%，總成交額1.87億
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 09:34
台股今日電器電纜類股表現強勁，25日09:34相關指數上漲2.75%，總成交額1.87億元，大盤占比0.15%。
該產業上漲家數14、下跌家數0、平盤家數1。領漲個股艾美特-KY(1626-TW)25日09:33股價上漲0.55元，報17.3元，漲幅3.28%。
電器電纜近5日上漲2.28%，集中市場加權指數上漲1.99%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電器電纜
|集中市場加權指數
|近一週
|+2.28%
|+1.99%
|近一月
|-4.9%
|+0.58%
|近三月
|-8.0%
|-2.32%
|近六月
|-0.92%
|+10.17%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 鑫創(3259)急拉3.66%報28.6元，成交31張
- 盤中速報 - 雷科(6207)大漲7.07%，報72.7元
- 盤中速報 - 協易機(4533)大漲7.17%，報42.6元
- 盤中速報 - 理銘(6212)急跌-3.78%報76.2元，成交7張
上一篇
下一篇